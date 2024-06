Del Busto recopila en un libro 50 años de Cronista de Cudillero, su "hijo adoptivo"

"Lo escrito, escrito está" titula a modo de sentencia Juan Luis Álvarez Busto su último libro. Hace el número seis de una obra que siempre ha tenido a Cudillero, su "hijo adoptivo" como él lo llama, como protagonista. Es su más reciente trabajo y quizás el más especial porque sirve para conmemorar los 50 años que lleva Álvarez del Busto como cronista oficial del concejo. Cuando llegó a tal cargo se convirtió en el más joven de España con 22 años y actualmente es el decano del país.

Esto último le sirve al jurista Javier Junceda para reclamar para el de Cudillero el cargo de cronista de Asturias, vacante desde hace décadas: "Es la persona que debiera recoger el testigo de nuestro último, Joaquín Manzanares, de grato recuerdo para muchos, entre los que me encuentro". Así lo sugirió Junceda al presentar este viernes, en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), el libro de Álvarez del Busto, que definió como un "nuevo ejercicio de ardor cudillerista" de alguien que padece "cudilleritis aguda, una dolencia que le suele atacar cuando no tiene entre manos ningún proyecto ligado a su querido terruño".

No niega esto el protagonista. Todo lo contrario. A su mujer Toñi, sus tres hijos Miguel, Ana y María, y su nieto Pablo dedica el libro en un gesto de agradecimiento y también a modo, en parte, de disculpa. "Saben que lo primero son ellos, aunque en ocasiones parezca que no. Es que no pueden conmigo, porque son conscientes de que tengo un cuarto hijo, Cudillero, que había nacido antes que ellos", expresó el autor durante la presentación.

Su obra es un resumen de sus escritos durante medio siglo como cronista, desde el 20 de febrero de 1974 al 20 de febrero de 2024. Incluye artículos en medios de comunicación, pregones, evocaciones de personajes y amigos relacionados con Cudillero... No obstante, el primer texto es de antes de ser cronista, una entrevista que hizo a su abuela como escritora y recitadora del l’Amuravela, la recordada Elvira Bravo. La portada del libro corre a cargo de Manuel García Linares, un artista de tierra adentro –nació en Navelgas, Tineo– al que el cronista define como "pintor de cámara de Cudillero". El director del Ridea, Ramón Rodríguez, que se encarga del epílogo, se unió a Álvarez del Busto y Junceda en la mesa durante el acto de presentación, al que asistieron también familiares, amigos, otros cronistas y miembros de la institución, además del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

Sexto libro pero no el último. Porque Juan Luis Álvarez del Busto no descuida a ese cuarto "hijo" y ya tiene entre manos el siguiente trabajo, una guía de Cudillero. "Es un concejo turístico y resulta que no la tiene", señaló.