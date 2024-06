Un millar de personas disfrutaron del Festival de Cuentacuentos de Somiedo

Somiedo despidió este domingo la duodécima edición de Tibleus, el Festival de Cuentacuentos y Narración Oral, que ha logrado atraer durante tres días a un millar de personas que disfrutaron de la narración de historias dirigidas a públicos de todas las edades.

El festival está organizado por la Asociación Matumaini en colaboración con el Ayuntamiento de Somiedo y sus coordinadores, David Acera, Manuel Galán y Ana Laura Barros, confirman que ha logrado “consolidar a Somiedo como la capital de los cuentos del norte de España”. Destacan que se trata del único festival que tiene el cuento en el centro de la propuesta y “no para de reinventarse”. Además, señalan que ya van “por la cuarta generación de familias asiduas del festival”.

El broche al evento se puso con la entrega del primer Premio Filandón con el que la organización pretende reconocer de forma anual el trabajo de todas aquellas personas y colectivos que trabajan para recuperar la palabra en Asturias. El primer galardonado ha sido el estudioso de la cultura asturiana Ignacio Martínez Alonso (Naciu ‘i Riguilón), natural de Moal, en Cangas del Narcea, “por su contribución a la recuperación de la tradición oral”.

El homenajeado explicó que “este premio me hace mucha ilusión, uno no espera recibir reconocimientos por estas cosas, porque parece que no calan. Estoy muy agradecido a la organización y realmente emocionado”.

En el currículo de Naciu ‘i Riguilón destaca que ha editado varios libros de poesía, cuentos infantiles, estudios de gastronomía, etnografía, folklore y también trabajos de tradición oral como el “Atlas Sonoru de la L.lingua Asturiana (Suroccidente)” y los volúmenes I y II de “Hestorias ya Cuentos de Tradición Oral” que remata con el audiovisual “Filandón en Xedré”.

Cerraron la programación del festival la reputada narradora Ana Griott y Alicia Álvarez con su espectáculo “Kikirikí Canciones”.