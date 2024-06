Croquetas y chimichurri, la apuesta para emprender de un joven cangués

José Manuel García tiene 25 años y está emprendiendo su segundo negocio en Cangas del Narcea. Hace cuatro años montó la empresa de turismo Bosque Activo, especialmente dedicada al avistamiento de fauna salvaje, siendo el oso pardo la estrella principal. Ahora tira de sus raíces familiares vinculadas a la hostelería y apuesta por meterse en la cocina para producir croquetas y chimichurri, dos de los productos insignia de su casa, la Sidrería Parrilla Suiss que regentan sus padres.

“En la sidrería se venden muchas croquetas y, sobre todo, chimichurri y la gente nos lo pedía para llevar a casa”, explica este emprendedor, que vio en esa demanda la oportunidad para crecer y crear su marca Suiss Delicatessen. Además, apunta que su negocio de turismo activo es muy estacional, por lo que necesitaba complementarlo y la formación en cocina había sido su apuesta principal cuando finalizó el instituto. Así, comenzó a dar forma a su idea, creó su obrador y hace un mes se puso manos a la masa para conseguir que las croquetas del Suiss lleguen a todas las mesas y su chimichurri a todas las parrilladas.

Ambos productos tienen características especiales que los convierten en únicos. Las croquetas, que solo las hace de jamón, se caracterizan por tener un exterior crujiente y un interior muy cremoso. “Las hago como siempre, como me enseñó mi abuela en el Restaurante Suiss que acaba de cerrarse, además para el empanado yo hago una mezcla de panes propia para conseguir ese resultado crujiente”, detalla. Otra particularidad de las croquetas Suiss es su forma de esfera, todas exactamente iguales.

Aparte de las tradicionales, también tiene una versión igual de sabrosa, pero sin gluten y sin lactosa. “Viviendo en un pueblo donde mucha gente es celiaca, no me gustaría hacer un producto que no pueda consumir una gran parte de los vecinos”, asegura. Así, las personas con celiaquía también tienen la oportunidad de disfrutar en su casa de unas croquetas de restaurante. La única diferencia es que esta versión solo se vende a particulares y a través de la Sidrería Parrilla Suiss.

José Manuel García coloca una bandeja de croquetas. / D. Álvarez

En este sentido, José Manuel García quiere recalcar que se toman estrictas medidas de seguridad para evitar la contaminación cruzada a la hora de hacer las elaboraciones sin gluten y ha apostado por producir cada semana un tipo de croquetas distinto, desinfectando todo el instrumental antes de elaborar la receta sin gluten. “Pertenecemos a la red Cangas sin gluten e hicimos toda la formación, además todos los años nos seguimos formando para ofrecer un producto seguro a los celiacos”, subraya.

A pesar de que el consumo de croquetas está en auge y ve como en el restaurante salen una media semanal de hasta 900 unidades, cifra que creen que aumentará con la llegada del verano, José Manuel García cree que el éxito de su apuesta será el chimichurri, una salsa elaborada a partir de una receta secreta que solo conocen él y su padre. “Mi abuelo tenía una receta de chimichurri que mi padre mejoró y es la que gustó, decidimos apuntarla, memorizarla y quemamos la receta en la parrilla, solo la sabemos nosotros dos”, confiesa. El único ingrediente que puede desvelar es que está hecho con vino blanco de la Denominación de Origen Protegida Cangas.

Cuenta que en un mes de funcionamiento, restaurantes de toda Asturias ya le están encargando la salsa, mientras que las croquetas están teniendo más salida entre particulares, siendo el pedido mínimo a realizar de un kilo.

El objetivo que se marca con su negocio es complementar el familiar y “promocionar nuestros productos estrella fuera del establecimiento”.