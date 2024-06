"Hay escasez y mala asistencia", dice el PP sobre los consultorios y centros de salud rurales

La diputada del PP Pilar Fernández Pardo se desplazó ayer al centro de salud de Vegadeo para culpabilizar al gobierno de Adrián Barbón de la falta de recursos que sufren estas instalaciones sanitarias rurales del Noroccidente. "Hay escasez y mala asistencia", dijo Fernández Pardo.

Para la diputada del PP esta situación es alarmante con la llegada del verano y el incremento de potenciales usuarios. "El Principado debe asumir la responsabilidad en caso de que acontezca algo", señaló. Fernández Pardo se rodeó de los portavoces del PP de concejos cercanos (estaban presentes los de Vegadeo y San Tirso de Abres) para dar más solvencia a sus declaraciones. El portavoz del PP en Vegadeo, Armando Pérez, constató que el centro veigueño va a menos en horario y asistencia. "Funciona al 50 por ciento de su capacidad", dijo al tiempo que señaló que el servicio sí funcionó bien en los últimos años. "Esto no puede esperar porque habrá gente que no se pueda pagar un médico privado en caso de importancia o necesidad", apuntó. La portavoz del PP en San Tirso de Abres, María Goretti, también apuntó que no se cumplen los compromisos adquiridos con el consultorios periféricos y rurales y un ejemplo de ello es lo que ocurre o en su concejo. Según indicó, el médico solo pasa consulta una vez a la semana porque tiene que atener otros consultorios del entorno.

La diputada del PP escuchó las quejas de sus compañeros de partido e insistió en la responsabilidad que tendrá el Principado en caso de que la asistencia no sea la necesaria. Además, opinó que el gobierno socialista "no tiene en cuenta las soluciones" que proponen partidos como el PP. También puso de ejemplo a Galicia "que sí es capaz de contratar a profesionales" de la medicina. En este sentido, se preguntó qué pasa en Asturias. "Aquí hay fuga y en otras comunidades algo se está haciendo bien porque llegan profesionales", opinó.

Fernández Pardo criticó en Vegadeo al viceconsejero del gobierno, Juan Cofiño, "porque dice que tiene todo controlado". "Creo que es una postura irresponsable", apuntó atendiendo a los datos que ofrecen los centros de salud y consultorios periféricos del Occidente. Algunos vecinos de Figueras que acudieron al encuentro con el PP también lamentaron que los vecinos de más edad visiten el consultorio como siempre hicieron "y tengan que dar la vuelta".

El gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Aquilino Alonso, transmitió tranquilidad. Apuntó de que se han contratado a dos médicos para el área sanitaria I y se espera por la llegada de un tercero. Por ello se «garantizará la asistencia» todo el verano.