El PSOE de Navia acusa al gobierno, del PP, de mala gestión de la escuela infantil

El PSOE de Navia acusa al gobierno, del PP, de perder una convocatoria pública para crear nuevas plazas en las escuela infantil, destinada a bebés y menores hasta los tres años.

"La única solicitud denegada en esta última convocatoria ha sido la del Ayuntamiento de Navia debido a que proponía una actuación en un espacio que no es de titularidad municipal, lo que contraviene las bases", señala el portavoz socialistas, Gonzalo Asenjo quien asegura que esta circunstancia era conocida por la alcaldesa. "A pesar de todo no le ha importado ridiculizar a nuestro municipio a costa de un proyecto que sabe fallido desde su inicio, el edificio de la Fundación Manuel Suárez no es titularidad municipal", opina.

El PSOE solicita por ello que se atienda al criterio de la Consejeríade Educación "y se plantee un proyecto de ampliación serio y realista que aproveche los espacios existentes en la actualidad".