Cesáreo Marqués se despide de San Pedro con su última Amuravela "en seriu, ya non comu el tou tocayu" Sánchez

Cesáreo Marqués se despidió ayer como recitador del sermón de l’Amuravela –aunque no como autor, pues seguirá escribiéndolo– anunciando al patrón San Pedro que se marchaba, y que él no iba a hacer como otro Pedro asentado en la Moncloa, que se marchó cinco días de reflexión pero volvió al sexto. En pixueto, el habla local preceptiva en l’Amuravela, y con su retranca característica, Marqués se lo contó así al santo: "Patrón, outra vez aquí, / llevu ya curenta añus, / imprimei de rapacín / ya fui faciándumi viayu, / ¿peru a Ti, veuti igual? / ¡paez que nun ti pasa’l tiampu! / puadi ser que al tar prisenti, / Tú siampri lu fais sentau / ya you teu que tar de pía / inriba la popa’l barcu. / ¡Asina que ya cansei! / ¡isti añu vou deixallu! / amás dígutilu en seriu / ya non comu el tou tocayu, / que amagóu con dispidisi / ya’l llunis golveu curriandu, / pa’l que vian, si teu salú / he mirati desde i baxu / ya que sea outru ¿guais? / el que si mangui en miou puastu, / you ya teu sostitutu / que ha facellu con aciartu/cristianu, pixuatu y mozu, / ya cunucíu nel puablu, / asperu lu arricibais / con amor ya con agradu".

Así se despidió y, al tiempo, presentó a su sustituto, el hostelero Juan Luis Fernández, que el año próximo pondrá voz a los versos que se seguirá escribiendo Marqués, ya jubilado de su actividad profesional como secretario general de la patronal asturiana de la automoción. Ayer, su familia, al pie de la embarcación desde la que recitó l’Amuravela, lo despidió cantándole "Adiós con el corazón".

EN IMÁGENES: La última Amuravela de Cesáreo Marqués / Mara Villamuza

"Hoy es un día para dedicar especialmente a todos los vecinos esta última Amuravela. En estos cuarenta años he visto pasar a mucha gente de Cudillero que hoy, por desgracia no está entre nosotros y de la que me gustaría acordarme", apuntó antes de lanzarse a interpretar el sermón, en el que quiso hacer mención especial a sus padres, que le vieron arrancar cuando tenía 26 años y cuyos nombres están pintados en la barca que hace de púlpito para un sermón en el que se repasan todos los acontecimientos, locales, nacionales y mundiales desde la fiesta de San Pedro del año anterior. También tuvo un recuerdo para mujer, Gloria, a la que luego se vería visiblemente emocionada en los primeros compases del sermón. "No sabéis lo que me tiene que aguantar, le dije que me jubilaba para pasar más tiempo con ella y al final se lo robo casi más que antes".

Ya en l’Amuravela (cuyo texto se reproduce íntegramente al final de este texto) Marqués repasó sucesos locales, el estado de la pesca o el cierre de algunos negocios de la localidad. También aludió al presidente Barbón– "que pur ciartu, tá más flacu"–, presente en el acto, cuando recordó que eligió Cudillero como escenario para su mensaje de fin de año. Tampoco se escapó de las pullas de l’Amuravela el alcalde de Madrid, José Luis Álvarez Almeida, por el baile que se marcó el día de su boda: "Si yo supiara cantar / ya lus taba acompañandu, / anque pensándulu bian / igual mi acabu animandu / siguru que lu facía / mijor que Almeida bellandu, / ¡que manera de facer / el redícalu miou Santu! / pa cantar o pa bellar / lu primeiru ya l’ensayu, / a nun ser qu’a él li garrara / de sicultri el casamiantu".

Y al entrar en la escena internacional, recitó: "Del mundu que vou cuntati / que nun sepas ¡Patrón Santu! / si el pasau tábamus mal / isti añu impioramus, / nun abastaba con Putin / mitiandu ripiru en cuarpu / con aminazas de atómbicas / ya cabar con lus humanus, / qu’agora en Urianti Próximu / outra guerra imprimarun, / judíus ya palistinus / entamárunla de nuavu, / ¿tantu lis costa Patrón / que faigan un altu el fuau / ya sualtin a lus rehenis / que lus de Hamás garrarun? / pos hay población cevil / que abondu tá padiciandu, / nusoutrus que prisumimus / de mundu civilizau, / somus más pior qu’Herodis / ya Pilatus axuntaus, / miantras matan inocentis / tamus llavandu las manus".

Y, siguiendo con el foco puesto más allá de nuestras fronteras, abordó con gracia el relevo presidencial en Argentina: "En Argintina, el Milei / ya el que tián agora el mandu, / cuandu fala, San Pidrín, / dami hasta nouxu mirallu / co’l despeñau que mi trai / ya lus guayus ribiraus, / la neña del exurcista / risulta guapa’l sou llau, / nun quiaru isplayami más / falandu d’esti paisanu, / pos igual vian a Cuideiru / ya nu apara de insultanus, / dandu vocis comu’n llocu / co la mutusiarra en manu".

Carlos Valle, alcalde de Cudillero, aprovechó los momentos previos al sermón para anunciar que solicitarán que la fiesta sea considerada de Interés Turístico Nacional. "Estoy seguro de que en el Principado nos apoyarán", apuntó el regidor, que espera que el reconocimiento sirva como homenaje "a la magia de los pixuetos".

Antes de l’Amuravela fue el turno de misa, que contó con una gran novedad. Una comparsa alicantina de "moros y cristianos" llegados desde Onil (Alicante) se desplazó especialmente para ver la retirada de Cesáreo Marqués y, mientras el párroco presidía la eucarístia, ellos se colocaban a la entrada de la iglesia para prepararse para el paso de San Pedro. Todo Cudillero se enteró de su presencia. Nada más salir el patrón del pueblo en procesión, dispararon sus mosquetes atronando el lugar, algo que también repitieron al término de l’Amuravela.