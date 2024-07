Lucas Santiago se queda a las puertas de la final de "La Voz Kids": "Lo disfruté"

El joven cantante de Cangas del Narcea Lucas Santiago finalizó este fin de semana su paso por el programa de talentos musicales “La Voz Kids”, que emite Antena 3. Lo hizo a las puertas de la semifinal del programa, llegando a la prueba conocida como «Asalto Final», en la que subió al escenario con una canción de su artista favorita “Enchanted”, de Taylor Swift.

Un tema que le dio seguridad para salir ante el público, algo que le reconoció su coach, el asturiano Melendi, que aseguró: “Le dejamos un par de meses más y nos quita la silla», aunque apostilló que «vocalmente no ha sido su mejor actuación”, lo que le llevó a no elegirlo para continuar en su equipo para la siguiente fase.

Toda una experiencia, que Lucas Santiago, de 16 años, la guarda con mucho cariño. Lo que más destaca es los amigos que ha hecho en su paso por el programa, porque asegura que, aunque se trata de un concurso, no lo vivió con competitividad, al contrario, con ganas de conocer a gente, disfrutar de las actuaciones y aprender.

De hecho, reconoce que ya fue un objetivo alcanzado subirse al escenario del programa, ante alrededor de 700 personas de público, con las atentas miradas de los cantantes Melendi, Lola Índigo, David Bisbal y Rosario, además de los espectadores al otro lado de la televisión durante cuatro actuaciones.

Lejos de sentirse nervioso, asegura que lo pudo disfrutar mucho, algo que se notó en cada una de sus actuaciones y que tanto su coach como los asesores de este, el dúo venezolano Mau y Ricky, resaltaron, asegurando que transmitía seguridad en el escenario. “En las audiciones estaba nervioso, porque no sabes si vas a entrar o no, pero una vez dentro lo disfruté mucho, claro que tenía nervios antes de subir al escenario, pero una vez empezaba a cantar me metía en la canción y me olvidaba de ellos”, explica.

Considera que el paso por el programa le servirá como algo que añadir a su currículo, además de la experiencia personal y los amigos que se lleva. Asimismo, ha ganado en visibilidad, lo que ha notado en sus redes sociales, que ha visto aumentar en seguidores desde el inicio del programa. También reconoce que se lleva aprendizaje tanto a nivel vocal como a la hora de desenvolverse ante una cámara, no solo cantando, si no también respondiendo a entrevistas: “Creo que participando en el programa he ganado tablas”.

Esta fue la segunda vez que se presentó al programa, un año antes lo había intentado, pero se había quedado a las puertas, en la audición a ciegas ningún coach había girado su silla para ver su interpretación. No obstante, volvió a intentarlo porque quería vivir la experiencia y porque si algo tiene claro es que quiere ser artista: “No tengo plan b”. Tan claro lo tiene, que en septiembre se trasladará a Madrid para estudiar el bachillerato de música y artes escénicas.

Su formación musical comenzó en la Escuela Municipal de Música de Cangas del Narcea, pero puntualiza: “Yo canto desde siempre”. Además de la voz también toca el piano y la guitarra y trabaja en sus propias composiciones. Confiesa que ya tiene una canción propia, de la que ha creado tanto la letra como la música, y espera poder grabarla pronto. Además, atesora apuntes de melodías y letras que espera ir dándoles forma y convirtiendo en canciones.

“La Voz Kids” no es su primera experiencia televisiva; antes pasó por un par de programas musicales de la Televisión del Principado de Asturias: “Los guajes de OPSXXI” y “Sácame pola pinta”. Además, formó parte del elenco del musical “Los chicos del coro”, en la temporada 2022-2023. Por ahora no tiene planes de participar en otros programas ni musicales porque quiere centrarse en sus estudios.