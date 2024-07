Medio siglo de la peña L' Alpargata en el Carmen cangués

En abril de 1974 nacía en Cangas del Narcea una nueva peña de la pólvora, L’ Alpargata (en sus inicios L’ Alpargata Blanca) que, como sus predecesoras, tenía la intención de contribuir en la organización de las fiestas del Carmen y la Magdalena. Medio siglo después ha conseguido mantenerse y cumplir con su objetivo de realizar cada año su aportación a los festejos en forma de voladores.

La pólvora y el espectáculo pirotécnico es lo que mueve y une a las peñas de las fiestas canguesas y en L’ Alpargata demuestran llevarlo en la sangre. "No se puede explicar el nervio de tirar el primer volador cada inicio de fiestas, da igual los años que lleves haciéndolo", señala Roberto García, presidente de la peña juvenil. Algo que no solo le pasa a él, Juan Carlos López, que es vicepresidente de la peña, asegura que cuando todos están en posición de disparo se ven manos temblorosas en toda la fila esperando a la orden de lanzar los primeros voladores al aire. Una adrenalina que los acompaña durante los días de fiesta y ya no pueden soltar hasta que finaliza la Descarga, la tarde del 16 de julio.

Cuentan que el compromiso de los integrantes de la peña es trabajar siempre en "pro de las fiestas aportando ideas". Y para colaborar con las fiestas canguesas lo que se necesita es dinero para comprar pólvora, con la vista puesta en realizar la mejor tirada nocturna de las fiestas. Así, durante años los integrantes de L’ Alpargata se juntaron para llevar los bares de fiestas de diferentes lugares para poder ganar dinero. El año de su fundación empezaron por organizar la fiesta en torno al Arbolón, en Cangas del Narcea, pero también tuvieron que recaudar dinero para ponerla en marcha así que se les ocurrió pasear por las calles de la villa con un borrico y un gaitero para animar a los vecinos a colaborar. El esfuerzo mereció la pena y consiguieron preparar su tirada nocturna, pero como eran una peña nueva no pudieron realizarla la noche del 15 al 16 de julio, como el resto de las peñas, y tuvieron que esperar hasta el día 18. Hoy en día, su disparo es conjunto con otras tres peñas la noche del 15 al 16.

Recuerda Juan Carlos López que durante años "hubo una piquilla sana por ver qué peña tiraba más y para eso necesitábamos conseguir dinero", así que se dedicaron a hacerse cargo de los bares de las fiestas de multitud de pueblos del concejo incluso las patronales de Tineo y Allande, además de otras actividades como competiciones de tiro al pato y tiro al pavo.

Entre las múltiples anécdotas que atesoran en 50 años de historia, recuerdan que en uno de sus espectáculos se tiró la mayor carcasa de fuegos artificiales del momento y que tanto les impuso que en lugar de ponerlo vertical, lo ladearon y la explosión de color a penas se percibió en la villa.

Este domingo añadirán un capítulo más a su historia al recibir la Medalla de Oro de la Sociedad de Artesanos Nuestra Señora del Carmen, a la que pertenecen todos los miembros de la peña, coincidiendo con su 50 aniversario. "Es un honor y un privilegio recibir este galardón porque nos reconoce los 50 años que llevamos colaborando con Artesanos en La Descarga, para una peña es la mayor mención a la que se puede aspirar", señala el presidente del grupo, José Antonio Fernández, que también agradece el detalle de la Sociedad de utilizar una imagen de la peña para ilustrar sus papeletas de la lotería del 22 de diciembre. El acto de entrega de la medalla se celebrará a las 21.00 horas, tras la primera novena en honor a la Virgen.

La peña, a la que identifica su camisa de color rojo, está compuesta actualmente por 82 hombres, aunque en sus estatutos no se especifica que sea una peña masculina. Además, desde 1980 cuentan con una peña juvenil, donde se formaron muchos jóvenes que después crearon peñas nuevas. Hoy en día la juvenil está compuesta por 16 chicos y chicas. "Tenemos la peña enfocada para darle continuidad y que haya relevo generacional, nuestra idea es que la juvenil vaya reforzando la peña y que sirva para inculcarles los valores que vienen de los fundadores", explica Roberto García, que desataca lo bien estructurada que está la peña para asegurar su futuro, a pesar de que el 70 % de los componentes viven fuera del concejo. "Somos una familia, muchos nos vemos solo en el Carmen, pero es como si no pasara el tiempo".