Indignación en Cudillero por el alquitranado del acceso a la playa de San Pedro en pleno verano

La playa de San Pedro de la Ribera de Cudillero es una de las visitadas de la costa occidental asturiana, pero estos días es complicado disfrutar del famoso arenal como se hace habitualmente: sin contratiempos. El Ayuntamiento ha autorizado las obras de mejora del acceso principal, echando capas de alquitrán en pleno verano con maquinaria pesada, lo que complica el acceso en sí y el aparcamiento. La indignación no ha tardado en llegar. "Esto es España", ironizaba esta tarde una turista.

El Alcalde, Carlos Valle, informa de que la obra se hace en estas fechas "por una cuestión pura de tramitación". El dinero para poder ejecutarla procede de los Fondos Next Generation "y no hay opciones con las fechas". "En todo caso, la obra se hace en dos días", dice el regidor quien asegura que en ningún momento se interrumpió el tráfico y solo se dejó inutilizad "por momentos uno de los carriles". "Nos gustaría hacer estos trabajos otros meses, pero no podemos", lamenta Valle quien cree que con estos trabajos se gana a la larga en comodidad.

Maquinaria en la zona de aparcamiento. / L. Á. V.

Cudillero programó para estas fechas la mejora del acceso a las playas del Silencio, San Pedro de la Ribera y La Concha de Artedo, las tres más visitadas del concejo.