Josina Villanueva, directora del HUCA y pregonera de las fiestas del Carmen de Tapia: "El Occidente lo tiene todo: es tierra de acogida y paisajes maravillosos"

Sale el sol en el momento de hacer la entrevista y la directora del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Josina Villanueva (Oviedo, 1967), no duda: «Este es papá». Ese padre que marcó tanto su existencia y ese progenitor que falleció. «Desde entonces, me pasan cosas que no explico, como ser la pregonera de las fiestas del Carmen», dice. Está orgullosa de poder participar en las fiestas patronales tapiegas de esta forma. Muestra sorpresa por su elección para esta tarea al tiempo que se confiesa tapiega de adopción y corazón. Veranea en esta villa marinera desde que cuenta con tres años. Sobre su profesión, asegura que es una sanitaria más del sistema: «Hoy estoy en el HUCA y mañana estaré en otro lugar», vaticina. Acaba de concluir su tercer máster, esta vez sobre cuidados paliativos.

–Cuéntenos su vínculo con Tapia.

–Mi biografía entera está vinculada a Tapia. Siempre digo que tengo la doble ciudadanía, que soy carbayona de nacimiento y tapiega de adopción. Mi vínculo con Tapia comenzó cuando yo tenía tres años y mis padres, Maribel y Pipo, nos llevaron en un seiscientos a mis dos hermanos y a mi a pasar el verano a Tapia. Ahí comenzó todo. En Tapia viví todas las vacaciones de infancia y adolescencia. Además al terminar la especialidad de Medicina de Familia me apunté en el área I y mi primer trabajo de médico fue allí. Trabajé en los centros de salud del Occidente dos años. Luego lo hice en Galicia, pero vivía en Tapia. Cuando saqué la plaza en el SAMU vivía en Oviedo e íbamos a Tapia siempre que descansaba.

–¿Qué tiene de especial el Occidente?

–Lo tiene todo. Es tierra de acogida por sus gentes y de paisajes maravillosos que te permite disfrutar de la playa, el mar y los amigos.

–Pregonar las fiestas del pueblo de origen o adopción es una responsabilidad muy grande.

–Absolutamente. Me gustaría poder transmitir mi profundo amor por el pueblo de Tapia y sus gentes y la emoción y honor que me produce ser su pregonera.

–Háblenos de su relación con la medicina. ¿Vocación o imposición?

–Absoluta vocación que debo en gran parte a mi madre, Maribel, que estudió enfermería con cuarenta años y tres hijos y siempre vivió la profesión sanitaria como la vocación de su vida. Me siento muy afortunada por haber podido ser médico y además haber trabajado en diferentes ámbitos como atención primaria, urgencias, el SAMU y la gestión sanitaria. Volvería a ser médico mil veces, sin duda. Me encanta mi profesión y la relación con los compañeros de trabajo, los pacientes y sus familias en momentos de vulnerabilidad donde se puede ayudar mucho a las personas.

–¿Qué opina de la sanidad asturiana? ¿Pasa por un buen momento?

–Tenemos un gran sistema sanitario público y creo que así lo valoramos todos, profesionales y pacientes. Y Asturias nunca ha escatimado en nada. La calidad de la asistencia que recibimos, la formación de los profesionales sanitarios de todas las categorías que nos prestan asistencia, las instalaciones y tecnologías de los centros sanitarios, los fármacos a disposición de los enfermos... Son ejemplos reales de la alta calidad del sistema sanitario asturiano.

–¿Qué se puede o debe cambiar?

–Como en todo en la vida, siempre hay que caminar por la senda de mejorar las cosas cada día. Asturias tiene una población muy envejecida y dar un enfoque global a un paciente con múltiples patologías vinculadas a la edad es complejo. Estamos entrenados para tratar una patología aguda con muchísimos recursos, pero menos entrenados en tratar a personas que sufren muchas patologías y varias de ellas con poca posibilidad de curación, donde hay que centrar el esfuerzo en una mirada paliativa. Eso implica buscar la calidad de vida en aquellas patologías que no podemos curar, pero siempre podemos mejorar los síntomas y por tanto dar calidad de vida. Creo que uno de los grandes retos es este tipo de abordaje de la enfermedad . También lo es pasar de la medicina vertical y paternalista a la medicina que escucha al paciente, le informa de las diferentes opciones de tratamiento y le ayuda a decidir la mejor opción desde sus principios, valores e intereses, y no desde los nuestros.

–¿Qué no conoce el paciente y debería?

–Posiblemente debemos emplear más esfuerzos en informar de diferentes alternativas para cada paciente concreto en cada momento concreto. No tratar enfermedades, sino enfermos, como dice siempre mi madre. No caer en un uso excesivo de la tecnología y empoderar al paciente para que participe en todas las fases de la enfermedad y en sus cuidados.

–Las áreas sanitarias de la zona rural siempre se quejan de falta de recursos. ¿Qué opina?

–Creo que los recursos están a disposición de todos.

–¿El hospital comarcal de Jarrio necesita más personal?

–El sistema sanitario en toda España está sufriendo falta de profesionales y Asturias y Jarrio no son ajenos a esta situación. Resulta llamativo que cuando comencé a trabajar en este Área Sanitaria solo me contrataban los fines de semana y tres meses en verano y ahora hay grandísimas dificultades para cubrir las plantillas tanto en centros de salud como en hospitales.

–Los médicos rechazan las alas de la región. ¿Qué propone usted como profesional para paliar esta realidad?

–Creo que hay equipos trabajando en el abordaje de esta situación y aspectos como la flexibilidad, mayor acceso a la formación, posibilidad de rotar en otros centros o la promoción profesional podrían ser de utilidad.

–Si tuviera una varita mágica, ¿que cambiaría?

–El sufrimiento de los pacientes y sus familias.

–El HUCA es una referencia nacional. ¿Cómo se gestiona un centro de estás características?

–Sin duda en equipo. La gerente, Beatriz López, se ha rodeado de un equipo fantástico y la relación con los jefes de servicio y sección y los mandos intermedios es fundamental. Desde una mentalidad individualista es imposible gestionar un centro como el HUCA. Hay que trabajar en equipo con diferentes profesionales de distintas categorías donde cada uno suma su experiencia, sus conocimientos y habilidades para mejorar la organización y la asistencia a los pacientes.

–¿Cómo es su día a día? ¿Qué peso tiene el estrés?

–Pues es un día a día de trabajo en equipo, en parte organizado, y con reuniones programadas, y en parte condicionado por las múltiples incidencias que surgen en un centro tan grande y complejo. Cada día hay más de 2.000 consultas, alrededor de cien ingresos, unas 75 intervenciones quirúrgicas, más de 400 urgencias y se realizan cientos de pruebas. El estrés forma parte del día a día, pero es un honor trabajar en el HUCA con profesionales de una gran calidad humana y profesional.

–¿Hacia dónde avanza la medicina? ¿Le gusta el panorama que se dibuja?

–Hacia el desarrollo de nuevas tecnologías e incorporar la Inteligencia Artificial (IA), y también a un mayor papel del paciente en la toma de decisiones sobre el manejo de su patología y sobre sus cuidados. Y en la adecuación de los tratamientos para cada paciente concreto y en cada momento concreto.

–¿Cómo les afectará la IA?

–Será una buena herramienta, sin duda. Pero nunca sustituirá al contacto humano, ni la relación de confianza y ayuda. Habrá que integrarla adecuadamente.