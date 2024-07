El concejo con 3.800 habitantes y tres centros culturales: "Estamos muy orgullosos"

"Somos un concejo interesado y por la cultura y eso nos hace sentir bien". Son las palabras de la concejala de Cultura, Victoria Zarcero, quien muestra «orgullosa» el que es el tercer centro cultural de El Franco (3.800 habitantes), la Casa de Arte "Mohices". El espacio ya cuelga las colecciones que tenía previsto albergar: una del ferreiro local Ángel Fernández (1910-2010) y otra de su sobrino, el reputado artista Herminio Fernández.

La inauguración del centro en su conjunto está prevista el próximo 20 de julio a las 18:00 horas, pero antes de esa día la edil abre las puertas a LA NUEVA ESPAÑA para mostrar las salas y contar en qué consiste este proyecto "que hemos mimado desde el principio". Por una parte, se recupera un edificio público cerrado. Es el antiguo Ayuntamiento, un local de no tan reducidas dimensiones y tres plantas (baja, primera y segunda) que fue adecuado para la ocasión.

En la baja planta se encuentraran el espacio dedicado a los Fernández y la Oficina de Turismo. Precisamente el traslado de este servicio fue decisivo para poder materializar la idea. "De esta forma, nos aseguramos la apertura todos los días del año salvo lunes y martes", cuenta Zarcero. Será, ya que la persona encargada de la oficina turística será la que vigile los espacios.

En la primera planta estarán las salas dedicada a tío y sobrino. El gobierno solicitó la familia de Ángel Fernández la cesión de su obra más destacada, que hasta la fecha se exhibía en la casa familiar. "Queríamos darle un espacio público digno", expresa la edil."Aquí se puede ver la dimensión de su obra porque Ángel trasciende lo artesano para ser artista", opina Zarcero. Sillas de forja o un tocador del mismo material son algunas de las piezas ornamentales de las que puede disfrutar el visitantes. En otra habitación conectada con la dedicado a Ángel Fernández (un gran vinilo explica su vida y obra) están las piezas de Herminio Fernández. Son cesiones que el artista podrá retirar en función de distintos criterios.

En la primera planta se mostrarán en un futuro próximo obras cedidas a la asociación cultural "Amigos de As Quintas". A este respecto, Zarcero expone que el arte "embalado no sirve de nada". Se da la circunstancia que este colectivo cultural de As Quintas no tiene un lugar donde mostrar las piezas donadas por los distintos artistas que han mostrado colecciones en el centro cultural. "Y era una pena que esto pasara por eso este proyecto es tan importante", advierte la edil de Cultura. "En El Franco siempre hubo interés por la cultura y esta es una forma de expresarlo", añade.

La historiadora de arte y conservadora, Alicia Vallina, es la autora de los escritos que en cada sala cuentan la importancia de la obra de Ángel y Herminio Fernández. Para ella, este nuevo centro cultural "tiene una importancia esencial» porque supone homenajear a dos de los artistas más relevantes que ha dado La Caridad y Asturias al panorama creativo de vanguardia". Se trata de los autores que tienen «una sensibilidad natural y aprendida».

La concejala de Cultura, Victoria Zarcero, en no de los rincones dedicados a Ángel Fernández. / A. M. S.

Por una parte, se muestra la figura de Ángel Fernández, "de quien bebe Herminio y de quien este descubre la inquietud y la curiosidad por la creación". "Ángel era un hombre adelantado a su tiempo, un autodidacta que sin ninguna formación más que la de su capacidad creativa y la de sus manos, realizó obras de una estética absolutamente singular que seguía la estela del movimiento modernista de comienzos del pasado siglo con tintes surrealistas al más puro estilo daliniano", informa la especialista. En cuanto a las obras de Herminio, Vallina concreta que se han seleccionado "entre algunas de las más relevantes de su producción centrándonos en su adecuación al espacio, a los volúmenes, las formas y la disposición que podían ocupar, combinando la horizontalidad con la verticalidad y con el sencillo movimiento que las mece". "Son obras donde la geometría se convierte en protagonista haciendo un discreto uso del color que le otorga una lectura poética al espacio", matiza.

No se descarta que el segundo piso se destine a talleres en un futuro próximo. Incluso se estudia hacer una residencia temporal de artistas.

Con todo, El Franco tendrá desde este verano tres centros dedicados al arte: donde se muestran las exposiciones itinerantes y la permanente de la asociación Arcángel San Miguel, As Quintas y, ahora, "Mohices".