"El deterioro es intencionado", dice el PSOE de la fuente del Toral de Pola de Allande

El PSOE de Allande acusa al gobierno municipal de "no tomar ninguna medida" para rescatar la fuente del Parque del Toral e incluso de permitir su deterioro. "Llama la atención por la falta de mantenimiento, por no ponerse en funcionamiento y por el deterioro progresivo e intencionado", señalan fuentes socialistas. "Aunque el deterioro era evidente no se tomó ninguna medida, ni de reparación, ni de vallado para prevenir posibles accidentes", sostienen.

La fuente apareció con graves daños en su estructura el día de San Cristóbal por, presuntamente, actos de vandalismo.

El PSOE presentó una solicitud de información en el Registro del Ayuntamiento para conocer por qué no se hizo el mantenimiento y no se repararon los primeros daños observados en la estructura. Los socialistas también consideran oportuno conocer si se hará o no una restauración.