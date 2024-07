Barbón pide al PP que sea firme y rompa públicamente con Vox: "Tienen que decir que nunca más van a pactar con la extrema derecha"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se refirió este sábado a la decisión de Vox de romper sus acuerdos autonómicos con el PP a nivel nacional y pidió a los populares que no engañen a la ciudadanía y se comprometan públicamente a no pactar más con la extrema derecha. "Lamento profundamente que el PP no respondiera a mi llamamiento. El PP tiene que decir públicamente que nunca más va a pactar ni gobiernos de coalición ni investiduras con la extrema derecha y que va a activar lo que nosotros hemos defendido siempre que es el cordón democrático de defensa de la libertad para aislar a la extrema derecha", defendió Barbón en su visita a la feria medieval de Piantón, en Vegadeo. El presidente regional se desplazó a Vegadeo el viernes por la noche para participar en el ciclo de cenas coloquio que organiza el Vegadeo Club de Fútbol y este sábado aprovechó para conocer la novena edición de la cita piantonesa.

Barbón señaló que está dispuesto a dar "una oportunidad" al PP, pero, añadió, "tienen que ser firmes y decir públicamente que nunca más van a pactar ni a aceptar votos de Vox". A renglón seguido, el presidente regional señaló que la "experiencia de Asturias demuestra que los gobiernos de derecha son tremendamente inestables". Y zanjó: "No hace falta que recuerde cómo acabaron los dos que hubo en Asturias, como el rosario de la aurora. Es ambición del poder por el poder sin un objetivo, ni proyecto de territorio y eso se ve".

El presidente se refirió también a las críticas del PP por el mal estado del Camino de Santiago en Asturias y lamentó el desconocimiento de los populares sobre el método de gestión de las ayudas europeas aprobadas para la ruta a Santiago. "Desde que soy presidente ha habido una apuesta y revitalización del Camino de Santiago. De hecho, ayer el Alcalde de Oviedo, que es del PP y el representante institucional más importante del PP en Asturias, reconocía abiertamente el trabajo cooperativo que hemos tenido", apuntó Barbón.

El presidente regional también se mostró convencido de que las iniciativas de su gobierno en materia sanitaria podrían suplir los puestos vacantes en los hospitales de las alas. "A partir del próximo año vamos a notar la mejoría porque salen formados más profesionales de los que se jubilan. En este sentido, en los últimos días hemos anunciado medidas concretas para Jarrio. Tengo una enorme preocupación, y quiero que los ciudadanos lo sepan, por el Área Sanitaria I y el compromiso es llegar a cubrir todos los puestos vacantes", señaló, al tiempo que confirmó que "se sigue avanzando" en la reestructuración del mapa sanitario en la región.