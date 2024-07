Figueras Solidario desvela el objetivo del cross-paseo solidario de Arnao: Comprar una sonda ganglio centinela para Jarrio

La sonda del ganglio centinela es un aparato clave para las mujeres que padecen cáncer de mama: permite realizar «cirugías más conservadoras» y se logra «más precisión y certeza» en el diagnóstico de la enfermedad. El hospital de Jarrio no tiene este aparato en propiedad y se ve obligado a alquilarlo para su uso en las cirugías de mama. La situación cambiará gracias a la iniciativa de la asociación «Figueras Solidario», ya que destinará la recaudación de su XII Cross-Paseo Solidario «Villa de Figueras» a la compra de este aparato. La cita se presentó este viernes y se celebrará el próximo 25 de agosto en Arnao, en la costa castropolense.

El presidente de la asociación Figueras Solidario, el figuerense Manuel Guerra, hizo un llamamiento a toda la comarca para superar los 1.100 inscritos que se unieron a la cita el año pasado. «Queremos dejar bien claro que no solo es una carrera de Figueras, es una carrera que engloba a los diecisiete concejos del Área Sanitaria I», precisa Guerra, que invita a los vecinos a sumarse a un día de fiesta y homenaje. No en vano, la idea es dar ánimos a las personas que luchan contra el cáncer desde las camas de un hospital, pero también «recordar a la gente que no llegó a meta, pero que luchó con todas sus fuerzas».

Representantes de Figueras Solidario, junto al concejal Antón Martínez y el gerente Pedro Herce. / T. Cascudo

Guerra estuvo acompañado por el edil de Deportes de Castropol, Antón Martínez, que elogió la iniciativa «tan loable» que nació hace doce años en Figueras de la mano de Fernando Quintana. «Deseamos que sea un éxito», dijo. El mismo deseo formuló el gerente de Jarrio, Pedro Herce, quien agradeció iniciativas como esta que «dan alegría y fuerza para seguir». Defendió Herce la importancia de este medio diagnóstico esencial en el cáncer de mama y explicó que no disponer de él de manera plena en Jarrio obliga a una mayor coordinación. «Es un equipamiento que tiene que estar en el hospital», defendió el gerente.

El gerente explicó que, en función de la recaudación del cross, se evaluará el tipo de aparato que se puede adquirir, pues son máquinas que tienen un rango amplio de precios y pueden llegar hasta los 60.000 euros. En concreto, la sonda permite "hacer una inyección de un isótopo radioactivo en la lesión". Señala Herce que, "en caso de extensión de la enfermedad, lo primero que se hace es llegar al ganglio linfático auxiliar que se llama ganglio centinela y queda marcado". El citado ganglio "se puede biopsiar y determinar el grado de afección de la enfermedad". En este sentido, añade Pedro Herce, este aparato "permite hacer cirugías con mucho menos impacto, menos radicales, ser más conservadores y tener un mejor diagnóstico, con más precisión y certeza".

Un momento de la presentación, en el salón de actos del hospital. / T. Cascudo

El próximo lunes se abre la inscripción del duodécimo cross de Figueras. Se puede hacer de manera virtual a través de la página de Castropol Deporte o de manera presencial en Figueras, unos días antes de la cita de agosto. Además, la organización recuerda que existe un dorsal cero en la Caja Rural para quien desee hacer donativos sin acudir a la carrera y caminata prevista por el "privilegiado y bonito" entorno de Arnao.