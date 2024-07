La feria medieval de Piantón toma impulso: Más puestos que nunca y actividades novedosas

La feria medieval de Piantón se quedó a principios de año sin organizadores y cuando Elizabeth Lombardía lo supo convenció a su amiga Almudena Fernández para hacerse cargo y que no se perdiera una actividad que encaja como anillo al dedo en la bella localidad piantonesa. «Se nos fue un poco de las manos, liamos a un montón de gente y, sobre todo, sentimos el apoyo de todo el pueblo», contaron ayer, ya más tranquilas, tras ver que todo salía según lo previsto.

Ambas mujeres lograron llenar el pueblo con más de sesenta expositores de artículos de lo más variado, una amplia programación festiva y una decoración que no dejó nada al azar. Durante la mañana la gente no paró de felicitarlas y ellas, que aunque no residen en Piantón tienen familia en el pueblo, se mostraron orgullosas del reto. «Fue todo una locura, pero no queríamos que quedara sin hacer porque si eso pasa, esto se pierde», añaden.

El mercado, que continúa durante toda la jornada de hoy, incluyó el nombramiento del hostelero Lucas Lastra, responsable del Casa Jano de Piantón, como caballero medieval Honor del Suarón. Su escudero será Yoel Pasarín, el niño que venció en el concurso de carteles de la cita. «A Lucas lo elegimos porque pocas personas hacen tanto por Piantón como él, es conocido en todo el mundo», señalan las organizadoras. Por su parte, Lastra, considera «un inmenso honor» el nombramiento: «Espero estar a la altura».

El concejal de Cultura de Vegadeo, Pablo Fernández, elogió el impulso que recibe esta actividad. «Hay el doble de puestos que el año pasado y lo sacaron adelante estas dos chicas con mucha ayuda de los vecinos y el apoyo del Ayuntamiento», señaló, al tiempo que defendió la idoneidad de Piantón para esta celebración que alcanza su novena edición.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, inauguró el mercado y defendió el «potencial» de Vegadeo. El líder regional se desplazó la noche anterior al concejo para protagonizar una de las charlas coloquio que organiza el Vegadeo Club de Fútbol.