Neto lanza la fiesta en Cangas del Narcea: "Soy cangués hasta la médula"

El dibujante cangués Ernesto "Neto" García del Castillo se asomó ayer al balcón del Ayuntamiento de Cangas del Narcea para dar el pistoletazo de salida a las fiestas del Carmen y la Magdalena. "Es un honor; lo tomo como una muestra de cariño que mi pueblo tiene conmigo", señaló Neto, que se confesó "cangués hasta la médula" nada más iniciar su pregón festivo.

"Haber nacido en esta tierra es, además de una gran suerte, un orgullo. Ser cangués imprime carácter y seguro que al heredar el peculiar sentido del humor astur-pésico, ello me ha beneficiado en mi profesión", señaló el dibujante, acompañado de la pregonera infantil Alejandra Rolo y el Alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella. El consistorio cangués se vio obligado a adelantar veinte minutos este acto que abre los festejos para evitar su coincidencia con la final de la Eurocopa. Con todo, los vecinos abarrotaron la plaza y vivieron intensamente la puesta de largo de tan señaladas fechas.

Parte fundamental de las fiestas canguesas es la Descarga y a ella dedicó el dibujante varias reflexiones. "¿Qué cangués es capaz de explicar la Descarga? Cuando me preguntan solo me queda decir: Tú, vete. Luego me dices lo que has sentido", señaló Neto. Para él la Descarga que Cangas vivirá este martes es "un sentimiento imposible de definir con palabras", un "nudo en la garganta", la "incontrolable necesidad de abrazarte a quien tienes al lado". Y añadió: "Para un visitante, la Descarga puede ser un gran espectáculo, sorpresivo, abrumador, incalificable, excesivo, pero para nosotros los cangueses es mucho más".

"Cuando escuchamos a algún forastero decir ‘cohete’ lo amenazamos con la expulsión"

El pregonero hizo también una defensa del asturiano occidental que se habla en Cangas, al que se refirió como "un tesoro cultural de primer orden que tendríamos que defender a muerte e identificarnos con él, como parte de nuestra identidad", al igual, señaló, que el paisaje, la gastronomía o los cantares. Lo hizo antes de contar su vinculación a la peña "El Cachu" y de subrayar que su militancia en esta formación le regaló alguno de sus cármenes "más sentidos y añorados". Recordó aquella época y dijo "que una peña es el lugar donde habitan los amigos" y que el mejor acto de acogimiento de los cangueses con los foráneos "es invitar a alguien a pertenecer a una peña". En su capítulo de recuerdos también citó, entre otros, a sus padres Neto y Josefina "que me dieron la formación y los valores que hoy me definen".

Volvió Neto a la Descarga para decir que en Cangas el año empieza el 17 de julio y termina cada 16 de julio con la explosión de pólvora. "El Día del Carmen es el equivalente a la Nochevieja", bromeó proponiendo ir a medianoche a comer las uvas a la plaza como se hace cada 31 de diciembre. Hizo bromas también con el uso de la palabra "cohete" para referirse a los tradicionales voladores cangueses. "Cuando escuchamos a algún forastero llamarlos cohetes poco menos que lo amenazamos con la expulsión. Le sacamos tarjeta amarilla y a la segunda va fuera del pueblo", señaló, al tiempo que defendió "volador" por su rotundidad, ya que el cielo cangués "explota" cada atardecer del 16 de julio. "El término volador nos parece más de justicia para definir lo que explota en el cielo cangués", dijo el pregonero elegido por la Comisión de Festejos de Cangas (Cofeca) por ser un personaje fundamental de la villa canguesa. "Neto es un cangués que siempre presume de ello. Además, sus dibujos dan testimonio de la cultura, la tradición, la gente de Cangas del Narcea… con su singular toque de humor. Todos los cangueses reconocemos, sin dudar, sus trazos inconfudibles", señalaron desde Cofeca cuando se hizo pública su elección.

Neto terminó su intervención con los tradicionales vivas, uno especialmente reivindicativo al hilo del debate abierto sobre la imposibilidad de que las mujeres participen en la Descarga: "Y como ya sabéis que a mí me gusta escribir ciencia ficción, mi último viva espero que, como los relatos de Julio Verne, algún día se cumpla: ¡Viva la Sociedad de Artesanos y Artesanas!".

El encargado de abrir el turno de palabra fue Fontaniella que dejó claro que comienzan "las mejores fiestas de España". Pidió a sus vecinos que tengan cuidado estos días y que disfruten "como nunca lo hubieseis hecho antes". Tras el pregón dio comienzo el desfile de las peñas por las calles de Cangas, que ya entran de lleno en la fiesta.