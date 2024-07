Carlos Toro, gran letrista español y autor de "Resistiré", pone música a su reencuentro con Puerto de Vega

Periodista deportivo, publicista, politólogo, experto en materia militar... El madrileño Carlos Toro es sobre todo un hombre polifacético. Pero si por algo es conocido, a pesar de su larga trayectoria cubriendo informativamente deportes como el atletismo, el boxeo o el ciclismo, es por su faceta de letrista en el pop español.

Carlos Toro es, sin lugar a dudas, el escritor más prolífico de la música española, con más de 1.300 canciones escritas y 300 adaptaciones al castellano. Carga a sus espaldas haber escrito letras tales como "Resistiré", que el Dúo Dinámico popularizó en 1988 y que en 2020, en plena pandemia del coronavirus, se terminó de convertir en himno. Pero su éxito no está solo en esta canción, Toro puede presumir de haber escrito para artistas tales como Marisol, Marta Sanchéz, Paloma San Basilio o incluso ser el responsable de la sintonía de la famosa serie japonesa de animación "Campeones" (Oliver y Benji para los amigos).

Ambiente que había en la presentación del disco en Puerto de Vega; con Toro en la mesa, Pardo y Manuel Fernández.| / Germán Granado

Pero después de casi 60 años, escribiendo y adaptando letras, a sus 78 años, Toro publica su primer disco "Nunca es tarde" compuesto por 14 temas y donde presume de que "canta sus propias canciones". El domingo Toro presentó su trabajo en el Teatro Casino de Puerto de Vega, localidad a la que se siente fuertemente ligado.

"Mi vinculación con Puerto de Vega viene por un amigo de estudios que me enseñó este lugar cuando tenía 21 años, el cual estuve visitando durante 40 años sin falta. Pero no volvía desde 2007", explicó ayer el propio Toro, tras una jornada que narra con mucha emotividad. "Ha sido un reencuentro con mis raíces; me vienen a la mente romerías, paseos por el muelle, historias sentimentales y cosas que no hace falta detallar. Éramos unos chavales, y ahora todo ha cambiado".

En el disco que presentó en el Teatro Casino si hay una canción que destaca es, sin duda "Las calles de Gijón", donde Toro sí que narra alguna historia pasada. En concreto una de amor. "La compuse en Puerto de Vega y la toqué aquí hace unos 30 años. Esta presentación ha supuesto un reencuentro con gente que sabe de qué habla este tema", explica Toro sobre la que define como su canción favorita y que le retrata en cuerpo y alma. "Ni la imaginación más calenturienta supera lo que uno vive", sentencia.

Carlos Toro interpreta una de sus canciones en el Teatro Casino de Puerto de Vega. | / Germán Granado

La vinculación de Toro con Asturias es evidente, que se ve reflejado en detalles como que su famoso "Resistiré" está inspirado en un discurso de Camilo José Cela en los premios "Príncipe de Asturias". "Asturias ha sido una especie de paraíso para mí, me enamoré de ella a primera vista. Soy un naúfrago asturiano en el páramo de Madrid", afirma.

Respecto a la razón de sacar el disco ahora, tras tantos años siendo solo escritor, señala el aludido que tiene responsabilidad el periodista musical y productor gijonés, José Ramón Pardo, director de Ramalama Music, y quien siempre le había insistido en hacerlo. Y, como reza el título del disco, "Nunca es tarde" para hacerlo. "Siempre lo rechazaba, no porque no tuviera confianza en mis canciones, simplemente estaba muy ocupado. Sin embargo, el año pasado, tras una ponencia en Santander sobre Juan Carlos Calderón, me lo volvió a decir, y esta vez, acepté. No por rendirme, simplemente me hizo ilusión".

"Elegí 14 canciones porque no son muchas, pero tampoco se queda corto y 13 nunca se hacen por superstición" bromeaba Toro sobre su disco. En Puerto de Vega la emoción no le impidió entonar para el público unas pocas de esas canciones. No faltó el recuerdo a aquella novia.