Así disfrutan en Cangas del Narcea de la víspera del Carmen: con voladores y gigantes y cabezudos

La víspera del Carmen en Cangas del Narcea comenzó con el olor a pólvora que impregna la villa desde principios de julio y con el inconfundible estallido de los voladores en el cielo. A mediodía arrancaban los actos festivos de la mano de las peñas de la pólvora que, cumpliendo con la tradición, se colocaron en sus sedes, repartidas por diferentes ubicaciones de la villa y alrededores, para realizar su particular saludo de pólvora y para colocar las banderas que las identifica.

Tirada a mano de voladores de integrantes de las peñas La Amistad y La Mecha. / D. Álvarez

Los voladores, tirados a mano desde las diferentes sedes de las peñas, sirvieron para ir despertando a la villa y para llamar a vecinos y a visitantes a congregarse en la plaza del Mercáu, frente al ayuntamiento, para disfrutar del vistoso desfile de gigantes y cabezudos que recorrió buena parte del pueblo amenizado con la música de la banda Son d’Arriba.

“Este es el pistoletazo de salida, indica que las peñas están situadas en sus sedes esperando para arrancar, a que llegue la tirada a mano de medianoche que da entrada al día del Carmen y el posterior espectáculo de fuegos artificiales que organizamos a la una”, explica el presidente de la peña La Alpargata, José Antonio Fernández, quien asegura que hay mucha tensión cuando se está sujetando entre las manos un volador para iniciar el disparo. “Simboliza mucho para nosotros, ese primer volador siempre es un recuerdo a la gente que ahora no está”, resume.

Puesta de la bandera de la peña La Alpargata. / D. Álvarez

También nerviosos se mostraban los más jóvenes ante el ayuntamiento queriendo vivir la magia de los gigantes y cabezudos. Una hora antes de su salida ya había niños que iban acercándose al patio del consistorio para poder asegurarse de que iban a poder participar de la comparsa portando una de las simpáticas cabezas que representan tanto animales como a personajes.

Nicolás Rodríguez, Héctor Martínez y Sergio Álvarez fueron los primeros en llegar con la intención de escoger personaje, aunque tener que decidirse entre 16 posibilidades no fue nada fácil. “Llevo desde los tres años saliendo con los cabezudos y me gusta mucho desfilar por todo Cangas”, contaba Nicolás Rodríguez mientras dudaba en vestirse con la cabeza del lobo o del pato. No disimulaban que dar vida a los cabezudos es cansado y da calor, pero les compensa lo bien que se lo pasan.

El Rey y la Reina durante el desfile. / D. Álvarez

Algo que anima a la recién fundada Asociación de Gigantes y Cabezudos de Cangas del Narcea a seguir mejorando. Leticia Álvarez, que fue la impulsora de recoger el testigo en 2022 de esta tradición, cuenta que el objetivo es que el desfile y la asociación cada vez vayan creciendo más. “Ahora somos 12 personas en la asociación, pero queremos que más gente se involucre y participe, para poder seguir comprando más personajes”, señala. Este año consiguieron restaurar todos los cabezudos, comprar dos nuevos (un payaso y un demonio) y recuperar a los antiguos gigantes el Rey y la Reina, que desfilaron como cabezudos.

“Tuvimos el apoyo del Ayuntamiento para restaurar y adquirir los cabezudos y el objetivo es poder ir comprando más y para el año que viene hacer un nuevo mediano”, añade Leticia Álvarez.

El día grande de las fiestas canguesas se celebra hoy martes. El momento más esperado es la ofrenda de pólvora que se dedica a la Virgen del Carmen en la procesión de regreso a su capilla, a partir de las 20.00 horas. La Descarga corre a cargo de la Sociedad de Artesanos, que lanzan al cielo alrededor de 80.000 voladores.