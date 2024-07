El teniente de alcalde de Tineo, Luis López (Vox), dimite de sus funciones por “motivos personales y laborales”

El teniente de alcalde y portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Tineo, Luis López, presentó ayer martes su cese como concejal, abandonando así su puesto en el equipo de gobierno local de coalición junto al PP, que será asumido por el concejal de Vox Sergio Martínez. Además, Esther López, que fue la número tres en las listas con las que la formación acudió a las pasadas elecciones de 2023, será la nueva concejala en el pleno municipal.

López explicó que su dimisión se debe a “motivos personales y laborales”. “La vida de un gobierno de coalición exige estar siempre al detalle en cada acción municipal. Al mismo tiempo, cuestiones familiares me exigieron pasar mucho tiempo en Oviedo. El desgaste personal ha sido terrible y como colofón en los últimos meses he tenido que someterme a una operación. En fin, no seré capaz de seguir a este ritmo y dedicar a Tineo la atención y la fuerza que se merece”, ahondó, asegurando que seguirá afiliado a Vox y que seguirá dispuesto a ayudar “en todo lo que sea necesario porque Tineo, donde conocí a mi mujer, formé mi familia y donde pasé los mejores años, siempre estará en mi corazón y por ello porque creo y quiero a Tineo, pero tengo que ser honesto conmigo mismo y también con los tinetenses”.

En su despedida del cargo, hizo balance y agradeció la labor que desempeña el personal de la agencia de desarrollo “con quienes he estado trabajando mano a mano este año”. “Ha sido un honor para mí trabajar para los tinetenses”, confesó y señaló que se siente especialmente orgulloso de “haber logrado el 100% de ocupación de las naves nido, algo que nunca antes se había logrado, y también de haber iniciado hace un par de meses la construcción de otras ocho naves que hemos impulsado desde VOX. También quiero resaltar que hemos podido conseguir 1,2 millones de euros del plan de sostenibilidad para obras en sendas, rutas y desbroces, entre otros, que de no haber sido por la gestión de VOX se hubieran perdido para Tineo”.

Pero también reconoce que le han quedado asuntos pendientes que les gustaría haber hecho y que se va con “la desilusión” ante la organización de las fiestas de San Roque que se celebrarán a mediados del mes de agosto: “He participado en las mejores fiestas de la historia en la época en la que fui presidente de la Comisión de Festejos y ahora estamos ante las peores por la cerrazón del PP a atender nuestras peticiones”.

Luis López también quiso “transmitir tranquilidad” asegurando que sus compañeros “velarán por la estabilidad del gobierno municipal siempre y cuando el PP cumpla con los acuerdos firmados al principio del mandato”.