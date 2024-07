La Casa de Arte Mohíces abre este sábado sus puertas a la creatividad y la vanguardia

El escultor Herminio (La Caridad, 1945) desciende de la familia de los «Xacobos», personas muy especiales e inquietas, con deseos de aprender y de no seguir los cánones establecidos en una época que no era la suya. De este modo fue como heredó de su tío materno, Ángel Fernández, apodado «el Ferreiro», el gusto por el arte. Este, que había nacido en 1920 también en La Caridad, hacía toda clase de muebles y aperos de labranza en la fragua que poseía en el pueblo. Sin duda un hombre avanzado para su tiempo, con una imaginación desbordante y un sentido excelso de la creatividad. No en vano, sus obras, que trascienden lo puramente popular para adentrarse en el mundo del modernismo y del surrealismo, son el punto de partida del Centro de Arte Mohíces que hoy abre sus puertas.

La trabajada factura de cada una de las piezas que se reúnen como homenaje a su creatividad muestra la habilidad del artista y su manejo de una técnica especialmente compleja. Sus sillas con respaldo al aire, asiento en forma de concha invertida y patas de pulpo suponen un prodigioso alarde surrealista, al igual que las mesas y lámparas de techo que acompañan al conjunto, plenos de elementos marinos y vegetales trabajados al detalle.

De carácter modernista e inspiradas en motivos procedentes de la naturaleza son sus frondosas plantas de tronco sólido y vertical que parecen querer acariciar el cielo. Del mismo modo, sus aves de alas explayadas a punto de iniciar el vuelo, también erguidas e incluso descansando sobre una hermosa planta de maíz, símbolo de la tierra fértil, nos descubren un universo mágico en el que Ángel Fernández se convierte en protagonista absoluto.

Incluso su hermoso tocador de espejo oval flanqueado por dos aves afrontadas y rodeado de elementos vegetales y frutos esféricos al que se suman sendas conchas que se entreabren para dejar ver la perla que anida en su interior es un claro ejemplo de la singular creatividad de este artista rural que trató de desafiar cualquier lógica artística. Serpientes de cabezas entrelazadas, animales quizá procedentes de otros mundos, nos recuerdan que la imaginación es capaz de volar tan alto como quieran hacerlo nuestros sueños. Y estos ocuparon la mayor parte de las vidas de Ángel Fernández y de Herminio Álvarez.

Por eso, tío y sobrino y cada domingo durante un año, se reunían para construir el más fabuloso de los inventos: una máquina que estuviera en movimiento perpetuo sin emplear ningún tipo de energía adicional. Esto, por supuesto, era algo imposible de realizar, pero Angelito no estaba de acuerdo en esta premisa, pues él poseía la creencia de que ambos lograrían dar con la solución al enigma. ¡Menos mal que Herminio, en un brote de cordura, decidió abandonar el proyecto antes de volverse loco del todo! Y así, su querido tío sería uno de los grandes impulsores de las inquietudes del gran escultor y también protagonista del discurso expositivo del centro de cultura.

Herminio defendió siempre la idea de que el arte debía emocionar y no tratar de ser comprendido. De este modo, su escultura se muestra en continuo movimiento, en un constante cambio sosegado como lo está su alma de artista. Su vaivén es silencioso, intrigante, mientras se acarician y se rozan con el espacio de un modo incomprensible, en una comunicación sin palabras envuelta en una compleja sencillez que asombra.

¿Quién si no Herminio puede emplear los campos magnéticos desafiando a la física como elementos creativos y vivificadores del arte?

Por eso, las obras que se muestran en la exposición del Centro de Arte Mohíces resultan desafíos técnicos y artísticos a modo de esculturas hipnóticas, líneas de silencio que se mecen con lentitud. Estas requieren tiempo para ser contempladas, pues el espectador debe actuar sobre ellas entrando a disfrutar del juego que el artista sutilmente propone. Son piezas ilógicas, aunque perfectamente estudiadas, pensadas, en una búsqueda incansable por obtener el movimiento perpetuo.

Son trabajos plenos del rigor que proporciona la geometría armoniosa de la seducción y en los que la pureza de las emociones, el amor por la armonía y por los juegos de tensiones se superponen, logrando que nada sea lo que parece, atrapando al espectador hasta hacerlo partícipe de una pureza única, tensa, sutil. Todo flota limpio, sin artificios, ordenado de modo incomprensible en un reto constante a las leyes de la física.

Así, Ángel Fernández y Herminio Álvarez se reúnen de nuevo, como ya lo hicieran antaño, para mostrarnos a todos los locos sueños que compartieron siendo aún jóvenes. Estos pervivieron a lo largo del tiempo y cristalizaron en obras únicas y singulares que, alejadas de tendencias y modas, mostraron el personalísimo estilo de dos creadores excelsos. Hombres que mostraron con su trabajo, su fuerza de voluntad y su lucha constante que otro mundo era posible, no solo a sus ojos, sino a los de quienes compartimos su pasión por soñar lo imposible.

