"Vamos a trabajar para consolidarnos a nivel nacional e internacional como una denominación de prestigio"

El joven bodeguero de Ibias Adrián Fernández, de 25 años, acaba de asumir la presidencia del consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida Vino de Cangas. Comenzó con tan solo 18 años en el sector y en 2018 sacó al mercado los primeros vinos de su bodega, Señorío de Ibias. Fernández, que sustituye en el cargo al cangués José María Martínez Parrondo tras su renuncia un año antes de finalizar el mandato, ya formaba parte de la anterior junta directiva como vocal, ahora asume este nuevo reto con el objetivo de desarrollar un trabajo en equipo con el resto de componentes del pleno y de los socios, para seguir avanzando en el posicionamiento del vino en el mercado nacional y también internacional.

Es el bodeguero más joven de la DOP y ya es presidente. ¿Cómo afronta este reto?

De forma muy positiva. Me animaron la mayoría de compañeros a presentarme y aquí estoy.

¿Qué cree que puede aportar desde la presidencia?

Al final seré uno más, todos los acuerdos a los que se llegan son en mayoría y el trabajo es de todos los que estamos en el pleno y también de todos los socios. Lo que planteé es que, si entraba como presidente, el trabajo tenía que ser mucho más en equipo.

¿En qué momento está la DOP?

En muy pocos años hemos crecido mucho, cuando abrí la bodega era la quinta, ahora ya somos ocho. Por ejemplo, Ibias hasta hace pocos años suponía un porcentaje muy bajo de la producción y ahora ya estamos casi en el 40%, y este crecimiento se dio en muy pocos años. Como dato destaca que de la cosecha pasada han salido unas 235.000 botellas y se está plantado mucho viñedo nuevo. Somos 63 viticultores y siete de ellos se incorporaron por primera vez en la presente campaña que finalizó el pasado día 30 de junio, aportando un total de 15 parcelas nuevas. No obstante, la superficie en producción se mantiene en torno a las 60 hectáreas, porque también se han dado de baja viñedos viejos con difícil manejo y accesos.

¿Y hay expectativas de seguir creciendo?

Sí, se está tramitando la inscripción de la tercera bodega en Ibias y esperamos dar la bienvenida a otra en Pesoz el año que viene. Pero hay que tener en cuenta que emprender en este sector es un proceso complicado, porque hacer una bodega requiere de una inversión fuerte, mucho trabajo, mucha dedicación y esperar hasta que los viñedos empiezan a producir. No es fácil.

¿Hay capacidad para que siga creciendo?

Hay una capacidad tremenda, lo que frena es la exigencia de este sector porque, como hablábamos antes, se necesita tener mucho capital y si hay que plantar viñedo hay que esperar unos años para la producción, al final es un proceso muy lento. En cuanto al mercado, también ha ido creciendo y notamos un consumo de vino blanco muy exagerado, las cifras de venta de vino blanco están creciendo muy rápido, lo que nos va a beneficiar para posicionarnos. También dentro de la denominación se está dando es aumento. Hasta ahora, la mayoría del vino que se elaboraba era tinto y desde hace unos años la producción de blanco está superándolo.

¿Qué objetivos se marcan para los próximos cuatro años?

En estos últimos años lo que se ha hecho ha estado muy bien hecho y que se ve reflejado en las cifras de venta, en el aumento de producción, de consumo, de bodegas inscritas y del interés que hay en la gente, porque hasta hace nada, unos cuatro o cinco años, parecía que no había intención de dedicarse al sector del vino, pero ahora es casi el centro de atención. A todo el que quiere emprender le llama la atención y se puede decir que está en auge y es de los principales, sobre todo en concejos como Ibias, donde junto con la ganadería y la apicultura es el más importante. Ahora el trabajo que tenemos para los próximos años es consolidar a nivel nacional y después internacional la Denominación de Origen Protegida Vino de Cangas como una denominación de prestigio, al final es que lo más trabajo da, porque las bodegas ya están produciendo unos vinos muy buenos.

¿Se puede animar a los jóvenes a apostar por este sector?

Es un sector de los que más futuro van a tener a corto y largo plazo y si tienen tierras es ya un avance, porque lo más difícil es conseguir terreno, aunque hay mucho abandono, la gente no quiere vender. Además, el vino tiene una particularidad, lo puedes vender en cualquier parte del mundo, no es algo que esté atado a un local. Aparte, contamos con el apoyo de la consejería de Medio Rural con ayudas para el conjunto de la denominación, no solo para el Consejo Regulador, también para invertir en plantaciones y para la creación de bodegas y eso es algo de agradecer.