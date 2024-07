"Asturias tiene un gran potencial, pero los propios asturianos tenemos que creérnoslo más"

Un martes y 13 de 1988, Paula Rodríguez Peláez (Tineo, 1974), por entonces una adolescente, escuchó a su tía atender una preocupante llamada telefónica. Paula vivía con ella en Oviedo de lunes a viernes, dada la cercanía de la ciudad con su colegio, el Meres. Aquella llamada traía malas noticias de su pueblo natal, Tineo, donde sus padres regentaban la empresa cafetera El Gallego, fundada por sus abuelos en los años 30. Un incendio había calcinado las instalaciones de la compañía, situadas junto a la casa familiar. Más de tres décadas después, Paula recuerda perfectamente la imagen del telefonillo del portal derretido por el fuego. Y, sobre todo, resuenan en su memoria las palabras de su madre: "Se nos va toda una vida de trabajo". Por fortuna, doña Sara Peláez se equivocó. Vaya si se equivocó. La empresa, que había empezado como una humilde tienda de coloniales, no sólo no desapareció, sino que los siguientes años siguió creciendo hasta convertirse en Cafento, el mayor productor cafetero de capital español, con más de 500 empleados y unos ingresos superiores a los 100 millones de euros. Tras el repentino fallecimiento en 2021 de su hermano, Carlos, a los 51 años, Paula Rodríguez tomó las riendas de un grupo que ahora cuenta con 24 marcas de café –para uso en restauración y hostelería– y mantiene sus oficinas centrales y su fábrica en Tineo, donde empezó todo. Allí recibe a LA NUEVA ESPAÑA, dentro de la serie de entrevistas que, con el título de "El relevo", presenta cada dos domingos a las nuevas generaciones de las empresas familiares de Asturias.

–Usted inició su carrera profesional por otros derroteros. Concretamente, en el sector farmacéutico.

–Siempre me habían gustado las ciencias puras, especialmente la química, y me recomendaron hacer Farmacia porque tenía más salidas profesionales. Así que estudié la carrera en la Universidad de Navarra. Después continué mi formación en Tecnología de los Alimentos, en la Complutense, para profundizar en un campo más especializado como la dietética, la nutrición... En aquel momento, cuando pensaba en la opción de tener una farmacia, pensaba más bien en el tipo de farmacias que hay actualmente, con un servicio más cercano y personalizado. De hecho, en esa época también me diplomé en homeopatía. Y también quería estudiar análisis clínicos, hasta que empezaron a llegar las primeras ofertas laborales.

–¿Dónde empezó a trabajar?

–Mientras estudiaba en Madrid, en verano hice prácticas en varias farmacias. Pero el primer trabajo como tal fue en la parafarmacia de El Corte Inglés de Gijón y, después, en una de la calle Hermanos Pidal de Oviedo. Estuve en esta última hasta que enfermó mi padre. A él no le gustaba que yo trabajara para otros, y me decía medio en broma: "O te montas tu propia farmacia o te vienes aquí con nosotros". Pero, en realidad, entré en la empresa familiar por iniciativa mía, al verlo a él enfermo por un problema neurodegenerativo. Fue en torno al año 2001 [Juan Carlos Rodríguez, su padre, falleció en 2015].

Instalaciones de Cafento en el polígono de La Curiscada, en Tineo. / LNE

La empresa Del ultramarinos al café. Nacida como una humilde tienda de coloniales, Cafento se ha convertido en el mayor productor cafetero de capital español, con un total de 24 marcas, incluida una en Irlanda.

–¿Y cómo fue el desembarco?

–En ese momento yo me lo tomaba como algo temporal, algo rápido para darle el gusto a mi padre. Yo me repartí un poco la gestión con Carlos para ayudar a mi padre con los médicos, y además le dije que yo no quería saber nada de la economía y las cuentas, que eso era cosa suya [ríe]. Yo quería comenzar en nuestro laboratorio, en el departamento de calidad. Y me apasionó, investigué un montón y me hice súperexperta en café. Pero, claro una cosa lleva a la otra, y empecé a dar formación a los comerciales y a colaborar con otras áreas. Hasta que llegó un momento en que Carlos me pidió que trabajara codo con codo con él. Por aquel entonces fue cuando escogimos el nombre del grupo, "Cafento", después de hacer una encuesta con varios nombres.

–¿Qué aprendió trabajando junto a Carlos?

–Todo. Lo aprendí todo. Era la persona más espléndida que uno se pueda imaginar. Se me pone la carne de gallina sólo al recordarle. Yo creo que él siempre creyó mucho en mí y se lo tengo que agradecer muchísimo. Tenía una enorme paciencia para explicarme las cosas. De hecho, aún tengo apuntadas sus indicaciones.

–Cuando él falleció, en 2021, usted estaba en Irlanda.

–Sí, en Dublín, porque acabábamos de comprar una marca de allí, Java Republic, y yo había decidido irme a vivir allí con mi hijo para coordinar el proceso de integración. Me había trasladado en enero de 2020, así que me cogió allí toda la pandemia. Fue un momento complicado, porque además había muchas dificultades logísticas para viajar, por el covid.

–Y ahora que está usted al frente, ¿cómo va la empresa?

–Contamos con 24 marcas de café en toda España. La última que compramos fue la guipuzcoana Berasategui, el año pasado. Y ya poseemos más del 50% del capital de la canaria Careca.

–Desde hace años, su modus operandi es el crecimiento mediante la adquisición de pequeñas marcas familiares.

–Es que, en realidad, es la situación del sector cafetero en España: salvo los grupos multinacionales, la mayoría son empresas familiares. Y en muchas de ellas llega un momento en que o bien no tienen sucesión o prefieren vender.

–¿Y ustedes producen un café distinto para cada marca?

–Eso es. Nosotros tenemos las marcas locales y la nuestra, que es Montecelio, con la que innovamos y sacamos todas nuestras novedades al mercado. La marca local, no obstante, se basa en la tradición. Es decir, quieren mantener el sabor que han tenido siempre, porque es lo que demandan sus clientes: que su café sepa como siempre. En total, tenemos más de 300 recetas. Y muchas veces nos recomiendan prescindir de algunas marcas para ahorrar costes y ganar en economías de escala, pero nosotros queremos preservar el sabor propio de cada marca.

Vitalista, familiar y lectora Aunque nació en 1974 en Oviedo, como tantos asturianos, Paula Rodríguez siempre se ha confesado tinetense. «Nuestro padre nos registró a todos aquí», asegura. Mediana de tres hermanos (Carlos, fallecido en 2021, y Pilar, que también trabaja en Cafento), hasta los ocho años vivió y se educó en Tineo, para luego trasladarse a Oviedo y continuar los estudios en el Colegio Meres. Licenciada en Farmacia, comenzó su trayectoria laboral en la actividad farmacéutica, hasta que en 2001 entró en el negocio familiar. Pese a que la vida le ha dado varios zarpazos (su marido, Sabino Ornia, falleció en 2016), la empresaria es una persona risueña, afable y vitalista. Tiene un hijo de 17 años y es aficionada a la lectura.

–¿Hay más compras de marcas en el horizonte?

–Sí hay, estamos todo el día mirando el mercado.

–¿Qué factores tiene en cuenta en ese análisis?

–Muchos, desde la propia situación económica de la empresa hasta la demografía del territorio en el que está. Intento tener una visión a largo plazo, y por eso quizá a veces las decisiones para adquirir una marca llevan más tiempo.

–¿De dónde procede el grano?

–De varios países: Brasil, Vietnam, Colombia... Toda la importación la gestiona una sociedad nuestra en Madrid. Lo que nosotros hacemos en la fábrica de Tineo es un "blend" [mezcla], con diferentes procesos de tostado para obtener los distintos sabores de nuestra marcas, con la excepción de Aitona en Guipúzcoa y Java en Irlanda, que tienen sus propias factorías.

–En general, ¿en qué situación está el mercado del café?

–Los precios a nivel internacional están disparados desde 2021. Hay escasez de suministro, porque la población de Vietnam, que es un gran productor, está aumentando su consumo de café y, por tanto, han disminuido la cantidad que exportan a regiones como Europa. Además, han empezado a producir otro fruto, el durian, que les genera más beneficios. Hay condiciones climáticas que provocan que, por ejemplo, el grano de Brasil sea más pequeño, y eso encarece las cribas de granos. Además, está el factor de la especulación de las materias primas. Todos estos factores están aumentando los precios, y eso afecta especialmente a las empresas cafeteras pequeñas que no tienen tanta capacidad para absorber ese encarecimiento porque no lo repercuten a la hostelería, que desde el covid también pasa un momento complicado. Y muchas cafeteras tienen que devolver ahora los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que recibieron en la pandemia.

–En 2008 se trasladaron al polígono de La Curiscada, en Tineo. ¿Tienen claro el arraigo al pueblo?

–Sí, esa siempre ha sido una convicción absoluta nuestra. Nunca hemos querido trasladarnos a Madrid. Sentimos que se lo debemos a Tineo. La empresa empezó aquí. Yo aprendí a andar en bicicleta en la fábrica, con hijos de empleados. Éramos todos una familia, y no queríamos perder eso.

–¿Necesitan personal, tal como les sucede a empresas de otros sectores?

–Sí, tenemos varios perfiles abiertos que no logramos, como responsable de márketing, responsable de auditoría interna, puestos de logística...

–¿Qué proyectos maneja en el corto y medio plazo?

–Estamos trabajando en un proyecto muy grande de digitalización para automatizar todos los procesos posibles. Nos está ayudando el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC).

–¿Qué tendencias se detectan en el consumo de café?

–Vemos claramente que los jóvenes muestran preferencia por las bebidas frías, las bebidas energéticas y saludables y los sabores más dulces. Y también hay una tendencia de especialización, de aficionarse a tipos de café concretos.

–¿Cómo ve Asturias para la prosperidad empresarial?

–Creo que Asturias tiene un gran potencial. Pero también nos falta un poco que los propios asturianos nos lo creamos. A veces nos fijamos demasiado en lo de fuera y criticamos lo de dentro. E, insisto, de verdad creo que tenemos mucho potencial, contamos con grandes empresas.

Tras el mostrador, Sara Peláez y Juan Carlos Rodríguez (padres de Pilar) atienden un puesto ambulante de Cafés «El Gallego», marca fundacional de Cafento, en Vegadeo. / LNE

El gallego y la asturiana a los que la Guerra Civil impidió volver a Argentina La historia de Cafento comienza en los años 30 del siglo XX, cuando Manuel Rodríguez Rodríguez (gallego) y Pilar Menéndez de la Fuente (asturiana) tienen en Buenos Aires a su primer hijo, Juan Carlos, y vuelven a España para presentarlo a su familia. Durante su visita a Asturias, estalla la guerra civil española y se les hace imposible volver a Argentina. En estas circunstancias, y tomando como base la experiencia adquirida durante sus años en Buenos Aires, deciden fundar un pequeño comercio, una tienda de coloniales, en la localidad asturiana de Tineo. A esta tienda se la conocía popularmente como la de "El Gallego" y su café adquirió también ese sobrenombre, el café de "El Gallego". En los años 50, Juan Carlos, el hijo del fundador, empezó a comercializar el café fuera de la tienda. En 1987 compró la primera empresa cafetera.

