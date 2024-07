La boda del Cid se recrea en Navia

Los gijoneses Iván Cousillas y Cristina Yllán se casaron ayer en la V Feria Medieval de Navia con atuendos de la época para vivir un enlace "especial", tal vez como el que en su día unió a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, con la asturiana Jimena Díaz.

Desfile en el casco antiguo de Navia. | A. M. S.

Cristina Yllán es docente. Estudió Historia y es una apasionada de las tradiciones de antaño. Por ello cuando encontró en las redes sociales el requerimiento de la Sociedad de Festejos de Navia (que buscaba novios para recrear la boda medieval del domingo 21 de julio) no se lo pensó. "Es la primera vez que mi novio y yo hacemos algo así; me parecía una oportunidad para, de alguna manera, volver al pasado", contó.

Las hermanas Fátima y Nieves Rodríguez, vestidas de época. | A. M. S.

Pasada la una y media de la tarde la plaza del Ayuntamiento se llenó de personas deseosas de ver en primera línea la particular boda. Pablo Alonso, Andrés López y José Ramón Ron interpretaron al obispo, al enviado del rey y al cura, respectivamente: "Se pasa bien", apuntaron. Fueron ellos quienes acompañaron a Iván Cousillas a la casa del noble Iván Vega (en el edificio Limonar) para pedir la mano de su hija.

Nervioso y ante un público que esperaba en silencio y un padre de novia que observaba atento, el novio hizo promesas: "Prometo dar cuando nos desposemos parte de la hacienda de Llosorio y las tierras de la Rocica, a Ponte, el Horto y a Falla, así como mis posesiones en el Valle de Souto, La Zoreira y el Simón, hacer de ellas escritura y señalar por fiadores a los marqueses de Santa Cruz de Marcenado que son ciertas las herencias que tengo en las tierras del cordal de Coaña", resumió.

Por razones organizativas las boda no tardó el celebrarse. Salió la novia del edificio Limonar con el ramo y acompañada de bufones y damas. Y también el novio hizo otro recorrido, esta vez guiado por caballeros. En el centro de la plaza del Ayuntamiento naviego esperaba el altar y los invitados. "En día de fiesta y a las puertas de la iglesia diciendo el clérigo y notificando por una, dos y tres veces a los que fueren si saben algún grado de parentesco o afinidad o impedimento alguno ser entre ellos que lo digan (...)", hizo saber el cura.

Centenares de personas observaban la boda. Sorpresiva fue la entrada de los anillos de los novios, que llegaron al atril gracias a la pericia de la cetrera Begoña Gómez y de su águila de Harris. "Que esta unión se selle con un beso", concluyó poco después el cura. Fue el padre de la novia quien dio el pistoletazo de salida a la fiesta posterior: "¡Pueden dar comienzo los festejos por el casamiento!", exclamó. Y los bufones salieron a la plaza con los aplausos de un entregado público.

Muchos naviegos decidieron vestirse de época para la ocasión. Las hermanas Fátima y Nieves Rodríguez lo hicieron ayer, domingo, pero también durante todos los días que se celebró la quinta edición que la feria medieval de Navia, organizada por Sofinavia en colaboración con el Ayuntamiento naviego y otras firmas privadas. "Merece la pena participar y vestirse de época; hay mucho ambiente y de alguna forma, es como volver a otras época", opinó Fátima Rodríguez.

Los puestos de venta llenaron el caso antiguo. No faltaron los expositores artesanos y tampoco algunas opciones y servicios "diferentes", como el dirigido por Valeria Tejero. De Córdoba, visitó por primera vez la feria medieval de Navia. Su puesto estaba destinado a lo esotérico: tarot, runas y oráculo. "Hay mucha gente y me sorprenden sus preocupaciones, que son la salud y la economía, algo que no pasa en otros lugares de España que la dan más importancia al amor", detalló.

Turistas y naviegos se adentraron en un casco antiguo con muchas opciones de compra. En la plaza principal, antes de la boda, las protagonistas eran las danzas y durante toda la jornada se pudo disfrutar de música y pasacalles. "Creo que es una buena forma de enseñar lo que se hacía antes a los jóvenes", contó la novia, quien por su profesión observa que cada vez se conoce menos de tradiciones no tan lejanas. Los turistas que disfrutaron de la feria también dieron importancia al hecho de que la mayor parte de los puestos ofrecieran objetos hechos a mano.