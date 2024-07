Un brindis por el Prestoso Fest: Unas 5000 personas participarán en la cita que tomará Cangas del Narcea del 1 al 3 de agosto

El Prestoso Fest calienta motores y en poco más de una semana desplegará toda su programación en Cangas del Narcea. El Festival de música independiente se desarrollará entre el 1 y el 3 de agosto y tomará el prao de las Barzaniellas, su ubicación principal, además de otros enclaves como el parador de Corias, donde este martes tuvo lugar su presentación institucional. Las previsiones son buenas y los organizadores estiman que unas 5.000 personas pasarán por las diferentes actividades de la séptima edición de la cita cultural canguesa.

Son siete ediciones de festival, pero también se cumple una década de la primera celebración del Prestoso. Lo recordó el codirector de la cita musical, Juan Gama de Cossío, quien explicó que, para celebrar la primera década de esta feliz idea, el 1 de agosto tendrán una jornada de puertas abiertas en las Barzaniellas. En esta jornada mandarán artistas locales como Tania Pereira o Pingüino, que ya tocaron en la citada edición de 2014.

Un momento de la presentación de la cita. / Demelsa Álvarez

Gama de Cossío agradeció especialmente el apoyo de las instituciones porque sin ellas "un proyecto tan deslocalizado no sería posible" y también el respaldo de los patrocinadores que permiten desarrollar un evento que "ya supone un altavoz muy grande" del Suroccidente. De hecho, los organizadores tienen calculado que la edición de 2023 contó con una audiencia acumulada en medios de 319 millones de personas, lo que "equivale a unos dos millones de euros de valor publicitario". El Prestoso, añadió Gama de Cossío, es un "elemento más para dinamizar el territorio y dar a conocer las virtudes del Suroccidente y de una parte de Asturias que quizás no es tan conocida".

Los organizadores explicaron que el setenta por ciento de los participantes de esta séptima edición proceden de fuera de Asturias, llegando a desplazarse desde países europeos como Francia, Alemania, Italia o Portugal. En esta edición, el Prestoso ofrecerá veinte actuaciones en directo, además de la música de trece DJ. El cartel de esta nueva edición estará protagonizado por Nacho Vegas, Pony Bravo, Kokoshca, Pingüino, Tania Pereira, Los Míticos del Chimborazo, Los Bitchos, Triángulo de Amor Bizarro, Viva Belgrado, Belako, AK/ DK, Pablopablo, Repion, Los Manises, Pablo und Destruktion y La tribu del Trueno, Perarnau IV y feat Drama AV Set. Al escenario "Mini Autosa", el escenario secundario de las Barzaniellas, se subirán los DJ Anto Vicente, Betumen CanelaParty, Maribel & Sebastian, ⁠Manu Delia, ⁠Mondo Insonoro djs, ⁠Javi Ferrara, Sandra Dee, Lucía Dilema, Copitropical, Jan the dj, Ayuken dj, Centolo weekender djs y Lenttach dj.

Por otro lado, el escenario "Momentos Alhambra", situado en el patio del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, "volverá a ofrecer conciertos gratuitos para permitir a los residentes y visitantes acercarse al festival y disfrutar de la música en directo". Además de música, el Prestoso Fest, que generará unos cien puestos de trabajo directos e indirectos, ofrece actividades culturales durante el día, que tienen por objetivo mostrar la cultura de Cangas del Narcea. En ese programa complementario hay actividades nuevas como un paseo en bici guiado por la ruta del vino.

El brindis tras la presentación. / Demelsa Álvarez

A la presentación, celebrada en la biblioteca del Parador de Corias, asistió el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, quien considera clave programar propuestas culturales en el medio rural. "Si no hay actividades culturales la gente no se va a querer quedar en el mundo rural. Y un evento de esta magnitud, sobre todo en una era de macroconciertos y grandes festivales, es importante para que el mundo rural no pierda ese hilo. Hay que apoyar a movimientos como este, para que sigan implantándose tanto en Cangas como en el resto del Suroccidente, pero también de Asturias en general”, señaló Niño.

Tras Niño intervino el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, quien defendió como "tremendamente importantes" actividades como el Prestoso, que ayudan a dar a conocer el mundo rural y especialmente el Suroccidente. "Por lo tanto, presta mucho tener gente que lleve a cabo cuestiones culturales como es el caso de Prestoso Fest, donde van ya años de desarrollo cultural, pero también económico de la comarca y desde luego, viendo los datos, es un tremendo orgullo contar con una sociedad tan activa y proactiva en un municipio como es Cangas del Narcea”, zanjó Fontaniella.

El escenario principal del Prestoso, en el prao de las Barzaniellas, se ubica a unos 2,5 kilómetros del centro de Cangas, conectado con la villa a través de la ruta del vino que discurre paralela al río.