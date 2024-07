Postales de un Paraíso Natural: La última foto del farete de Viavélez

"Viavélez es un bonito pueblo del litoral occidental asturiano cuyo puerto pesquero es conocido por la espectacularidad con la que rompen las olas contra el precioso farete de su espigón exterior. Por este motivo se ha convertido en un icono de la fotografía y los días de temporal se congregan en él numerosos curiosos y fotógrafos para disfrutar de las sobrecogedoras estampas que nos brinda la fuerza del mar. Uno de esos fotógrafos habitualmente era yo", cuenta el ovetense David Álvarez Velicia. Así que, "cada vez que se anunciaba oleaje, me intentaba acercar buscando esa foto increíble que todos los fotógrafos soñamos. No recuerdo las veces que he estado, pero sin duda son muchas".

Y podría decirse que tanto lo buscó que al final tuvo su foto soñada. La que aparece en estas páginas. Y así la explica el autor.

"Esta foto es muy especial para mí porque, pese a todos los embates del mar que aguantó este fotogénico farete, no pudo sobrevivir a la fuerza del temporal ‘Bella’. El faro, finalmente, perdió su batalla contra el mar en la madrugada del lunes 28 de diciembre de 2020. Yo estuve el domingo por la tarde y esta es la última foto de la última ráfaga que tiré. Cuando finalicé era ya casi de noche y no quedaba ningún otro fotógrafo, por lo que deduzco que es la última foto que hay de ese faro. Al día siguiente volví al lugar con la intención de seguir sacando fotos, ya que el temporal todavía daba los últimos coletazos, y la impresión al llegar y ver que el faro no estaba fue sobrecogedora, primero de incredulidad y después de gran tristeza". Actualmente, prosigue Álvarez Velicia, el faro ha sido reconstruido, "pero, por desgracia, no se ha respetado la estética del original y, en mi opinión, ha perdido mucho atractivo".

El autor David Álvarez Velicia (Oviedo, 1975) se dedica a la fotografía desde 2015 y en la actualidad, fundamentalmente, a la realización de "timelapses". Es coautor de los "timelapses" premiados en el Memorial María Luisa "Emoción Asturias" (www.emocionasturias.es) junto a Juan Ignacio Cuadrado Bueno, y "Asturias Mágica" junto a Juan Carlos Cortina.

