Así se preparan los novios para la gran boda vaqueira del domingo Aristébano (muchos nervios, visita a la braña y una fobia superada)

Los novios del 64.º Festival Vaqueiro y de La Vaqueirada tienen todo a punto para contraer matrimonio, el próximo domingo, en el icónico alto de Aristébano, en una braña compartida por Valdés y Tineo. Acuden a la cita "muy nerviosos y con mucha ilusión", pero, también, con los deberes hechos tras haber visitado por primera vez el lugar del enlace y haber recibido unas breves clases de equitación. "Me relajó bastante saber que soy capaz de subir. Quería probar y dar una vuelta y lo conseguí, ahora igual caigo el domingo, pero salió bien", señala entre risas María del Carmen Suárez, que confiesa cierta fobia a los caballos.

"Lo del paseo a caballo es lo que más me está costando desde el principio, me preocupa y me quita de dormir", cuenta Suárez, que contraerá matrimonio con el portugués Leonel Cardoso, su pareja desde hace dieciocho años y con el que tiene dos hijas. Esta preocupación les llevó a buscar ayuda en el centro ecuestre "Picu'l Sol", de Gijón, donde recibieron una lección de equitación que despejó parte de las dudas de la novia. "Fuimos los novios, los padrinos y la cría mayor. Le conté a Aída, la monitora, mi problema y me tranquilizó mucho. Hasta me dijo que igual venía a la boda", relata esta gijonesa con raíces en la braña valdesana de Silvamayor.

Tras haber recibido las clases y ser capaz de dar un paseo a caballo previo al del gran día en Aristébano, la feliz pareja se desplazó hasta el lugar del enlace. "Me reconocieron nada más entrar en el bar", cuenta la gijonesa, muy agradecida por las muestras de cariño y los ánimos que recibió de los vecinos de Aristébano. "Nos gustó mucho, es muy guapo y la gente muy maja, dándonos tranquilidad y ofreciéndonos de todo, hasta una habitación para vestirnos ese día", relata a LA NUEVA ESPAÑA la novia, encantada con el cariño con el que fueron recibidos en Aristébano.

Los novios y su hija mayor, Alba, se fotografían en la capilla de Aristébano. / R. T. C.

Pese a la oferta de vestirse en Aristébano, la pareja hará noche en casa de la novia, en Silvamayor y desde allí viajarán a Aristébano, a casi cuarenta y cinco minutos de viaje en coche. Deben de estar en la braña a las diez y media de la mañana y una hora después comenzará el desfile hasta la capilla, donde se subirán a caballo para desplazarse a la zona donde se oficiará el enalce. Sobre la previsión meteorológica del gran día, Suárez no quiere saber nada: "Prefiero ni mirarlo", bromea.

El padre de la novia, Serafín Suárez, ejercerá de padrino y la hermana, María Isabel, será la madrina de este enlace que cuenta con sesenta invitados. La hija pequeña, Elena, de tres años, será la encargada de llevar los anillos para esta boda por lo civil (la segunda de la historia de esta fiesta de interés turístico), que estará oficiada por el alcalde en funciones de Valdés, Ismael González, y la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández. En la boda tendrá un papel destacado el grupo Coros y Danzas Jovellanos, de Gijón, en el que bailan los novios y su hija mayor, Alba. El grupo será uno de los invitados al Festival vaqueiro y de La Vaqueirada y está previsto que los propios novios bailen "dos o tres canciones".

Junto a los novios, tendrán un papel protagonista los "Vaqueiros de honor" de este año. Los elegidos son el músico Richard de la Uz; el médico Sergio Calleja; la empresaria Inmaculada Riesgo; la presidenta de la Fundación Margarita Salas, Lucía Viñuela; la catedrática de inglés Yolanda Berdasco y el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo.

Además, los organizadores permitieron a los novios acudir al enlace con los trajes del grupo gijonés. "Se logró y podemos llevar trajes del grupo, la organización hizo algún pequeño ajuste, pero les pareció bien", señala la novia, que cuenta los días para contraer matrimonio con Leonel Cardoso y cumplir su sueño de conocer La Vaqueirada.