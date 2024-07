La familia de Úrculo alaba la muestra en As Quintas: "Es muy íntima, muy de casa"

Yoann Úrculo está convencido de que a su padre le habría gustado ver la muestra "El enigma del viajero" en la coqueta sala de As Quintas, en La Caridad. "Ha quedado muy íntima, con pocas obras, pero muy representativas. Me encanta el espacio y cómo ha quedado, es como si estuvieras en casa", confesó el hijo del artista Eduardo Úrculo (1938-2003) en la inauguración celebrada ayer en la capital franquina. La muestra, comisariada por la escritora e historiadora Alicia Vallina, se podrá visitar hasta el próximo septiembre.

Para Yoann es una satisfacción que la obra de su padre regrese a Asturias tras la exitosa exposición del año pasado en Avilés. En este sentido, confesó su deseo de encontrar un lugar en el que mostrar de manera permanente el talento de un creador que nació en Santurce, pero que pasó la mayor parte de su vida en Asturias. "Me gustaría, como proyecto de futuro, crear una Fundación y creo que la ciudad que le correspondería sería Oviedo", cuenta Yoann, convencido de que es importante que las generaciones venideras conozcan el talento de su progenitor.

"Hay que inculcar a las nuevas generaciones quién era Úrculo, se lo merece", zanjó Yoann, que estuvo acompañado por el hermano de su padre, José María Úrculo. En este sentido, explicó que tuvieron que transcurrir veinte años de su fallecimiento para que volviese a exponerse su obra. Convencido de que "ya era hora" de que su trabajo regresara a las salas expositivas, anunció nuevas fechas para descubrir a un artista definido por Alicia Vallina como un "combativo soldado del arte, un hombre introspectivo que comprendió, mejor que nadie, la paradoja de vivir errante, siempre a la búsqueda de nuevas realidades, a veces incapaces de descifrar". La colección llega a El Franco desde Madrid y tras la cita franquina viajará a Valencia a través de la Fundación Bancaja, que la mostrará el próximo febrero. También está prevista su exposición en Menorca.

Ambiente en la inauguración de la muestra en As Quintas. / T. Cascudo

Yoann Úrculo, vinculado como su padre al Oriente de Asturias, alabó la belleza del Occidente y la sala franquina. No la conocía, ni tampoco a Herminio, que ayer se mostró satisfecho por lograr mostrar la creatividad de Eduardo Úrculo en la sala que gestiona la asociación Amigas y Amigos de As Quintas. "Para As Quintas es un orgullo tener aquí esta exposición, pues son palabras mayores. Es una firma muy potente y estamos muy agradecidos", confesó el artista franquino, alma de una sala que no deja de ganar adeptos.

La presidenta del colectivo, Lulas Somoza, empezó su intervención recordando el acto de inauguración, hace tan solo unos días, de la Casa de Arte Mohíces, también ubicada en La Caridad. "Nos estamos recuperando de la emoción de la inauguración", señaló Somoza, que defendió el papel que juega Herminio en el colectivo y también en la creación de los espacios culturales que están convirtiendo a la capital del concejo de El Franco en un referente artístico. La presidenta del colectivo agradeció el esfuerzo del gobierno municipal para dar forma al nuevo centro y se mostró convencida de que la Casa de Arte Mohíces junto a la sala de As Quintas convierten a La Caridad "en referente del arte en Asturias y parada obligada para todos" porque, añadió, "el arte es necesario".

Somoza animó además al grupo que dirige a seguir trabajando "desde la humildad, pero con la dignidad de saber que lo que hacemos es algo muy grande". En términos similares se expresó la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, encargada de cerrar el sencillo acto inaugural. Defendió que la apuesta cultural del concejo franquino dejará huella en la población, al tiempo que destacó el papel de Hermino como "el padre de todo" y el compromiso de Amigas y Amigos de As Quintas sin los que nada de lo logrado sería posible. "Hoy tenemos el lujo de poder disfrutar de esta maravillosa exposición, que parece que está hecha para esta sala", señaló la alcaldesa, que animó a los asistentes a volver y contemplar las obras de Úrculo en soledad. "Merece la pena repetir", concluyó.