Las carabelas portuguesas llegan al Occidente (y estas son las primeras playas afectadas)

Hace varios días que la carabela portuguesa ha hecho acto de presencia en Asturias, sin embargo, hasta el momento, las playas del Occidente se habían librado de esta especie, conocida como "falsa medusa" y cuya picadura es muy dolorosa y puede llegar a ser peligrosa. La buena racha ha terminado y ya se han avistado ejemplares en la zona, al menos en la costa de Valdés y El Franco. La playa más afectada es la valdesana de Otur, donde este domingo colgaron la bandera roja, si bien, los socorristas aclaran que, en la decisión de prohibir el baño, pesó también el mal estado de la mar.

Ana García-Alcalde, la coordinadora general del Salvamento de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), traslada un mensaje de tranquilidad a los bañistas, ya que, de momento, no se ha detectado una llegada masiva a las playas. "No hay que tener alarma, solo precaución. Las carabelas no son verdaderas medusas, que sí suelen llegar en bancos y son más peligrosos. Las carabelas se mueven con la vela favorecidas por las corrientes y el viento, pero no suelen llegar masivamente", señala García-Alcalde sobre la situación del concejo de Valdés, cuyo servicio de Salvamento depende de la FACC. Explica esta profesional que el hecho de que aparezcan ejemplares sueltos no es determinante para prohibir el baño y, en muchos casos, tan solo se cambia la bandera de verde a amarilla.

La bandera roja ondeando en la playa de Otur. / T. Cascudo

En la playa de Otur han contado más de veinte carabelas entre el sábado, cuando se localizaron las primeras, y este domingo. Explica el socorrista Iván Rodríguez, el responsable del salvamento en esta playa, que también el año pasado recalaron algunos ejemplares en el arenal, pero no tantos como llevan este fin de semana. Las reacciones de la gente a la bandera roja son variadas si bien, una vez ven las medusas, entienden la prohibición. En Otur decidieron habilitar una pequeña zona de charcas donde es fácil controlar la presencia de la medusa para permitir que la gente se refrescara en una jornada calurosa.

También en las playas de Luarca aparecieron algunos ejemplares, sin embargo, no se llegó a prohibir el baño y los socorristas se limitaron a recoger los ejemplares que iban llegando a la costa para evitar picaduras. También el Ayuntamiento de El Franco alertó de la presencia de los primeros ejemplares en las playas del concejo, en concreto, se localizó una en la playa de Castello. "Esta medusa es muy peligrosa y debe evitarse cualquier contacto y tener cuidado incluso a distancia ya que tiene unos tentáculos muy largos", señaló el consistorio franquino en sus redes sociales, al tiempo que pidió "mucha precaución" a los bañistas.