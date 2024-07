La gaita cumple años en El Franco: Valdepares acoge la XXVII Festa da Gaita (bajo techo por la lluvia)

La «Festa da gaita» cumplió ayer veintisiete años en Valdepares y, pese a que la lluvia obligó a renunciar a la celebración al aire libre en el área recreativa de As Pedreiras, no perdió ni un ápice de su esencia. «Es importante porque es una manera de mantener viva la tradición», subraya Vicente Expósito, un músico lucense que lleva una década asistiendo a una celebración que organiza la asociación franquina Arcángel San Miguel.

La cita nació como una jornada de encuentro de los gaiteros tradicionales del Occidente, pero cada año amplía más el radio de acción. Lo sabe bien el avilesino Antonio Esteban que descubrió la fiesta hace tres o cuatro años: «La descubrí de casualidad y mi impresión fue que era el paraíso de los gaiteros, en aquella arboleda llena de músicos y quedé enamorado». Desde entonces, no falla. El presidente de la asociación Arcángel San Miguel, David González, corrobora esta entrega de los asistentes. «La gente cuenta con la fiesta y antes de convocar cada edición ya nos están llamando para confirmar», señala, al tiempo que lamenta la ausencia, por razones de salud, del gaitero taramundés Manuel Enríquez «Nela de Bres». «Es una ausencia sensible para nosotros», dijo.

De Avilés también se desplazó Tito Suárez, que solo pone de pega a la fiesta que «cada año falta gente». Lo corrobora a su lado Toni Caborana, que se presenta como «tenedor de gaita», además de constructor. Aplaude iniciativas como la franquina: «Esto es bueno, debería haberlo en todos los puntos de Asturias. Es una escuela». El mierense Pelayo Fernández coincide en defender un encuentro que promueve «la transmisión» de mayores a jóvenes. «Lo que no se transmite, se acaba perdiendo», apunta.

La alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, señala que la «Festa da gaita» es «cita obligada» por ser «una fiesta preciosa que homenajea a los gaiteros». Considera que este evento defiende la música tradicional del territorio y «es una satisfacción» que se realice en El Franco. La regidora estuvo acompañada por el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, un habitual de la cita. «Es una fiesta que me gusta. El medio rural no solo es lo que tiene que ver con la propia gestión que me corresponde, sino las políticas transversales como la conservación del patrimonio cultural y etnográfico», apuntó el consejero, que defendió la labor de Arcángel San Miguel en defensa de la cultura.

En esta edición, los organizadores quisieron distinguir, con la entrega de dos placas, a una asociación cultural de la localidad lucense de Cancelada por su labor para recuperar la tradición y también a la familia del gaitero Fermín Díaz, conocido por Firme de Batribán. «Él fue de los primeros que apoyó esta fiesta y, tras su muerte, su familia continuó viniendo», señaló David González