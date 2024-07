Extravagante suceso en Ibias: un edil del PSOE empotra su vehículo contra el coche y la casa de dos rivales del PP

Extravagante suceso en San Antolín de Ibias. El concejal socialista Marcos Rodríguez estrelló en la madrugada de ayer su vehículo contra un muro de la casa de la expresidenta del PP en el concejo María José Muñiz después de haber hecho lo mismo contra el turismo de Estrella Fernández, exconcejala popular en el anterior mandato. El murete ha quedado para el derribo tras recibir un violento impacto, mientras que el coche de la exedil presenta apreciables daños en la parte trasera, tras ser empujado por el vehículo del socialista fuera de la calzada. Se da la circunstancia de que Marcos Rodríguez es el número 2 del PSOE en Ibias y pareja de la portavoz municipal del mismo partido, Silvia Méndez. Su coche, con importantes daños, lo dejó abandonado frente a la casa de la alcaldesa, Gemma Álvarez, del PP.

Los vecinos no salen de su asombro y se preguntaban ayer si todo habrá sido fruto de una desgraciada maniobra, eso sí, en dos tiempos, o si hay un trasfondo de rivalidad política en el incidente, la teoría más extendida. Y es que, según cuentan, previamente, se produjo una fuerte discusión de carácter político en el interior de un bar de la localidad, durante la que el edil socialista habría "puesto a parir" a la Alcaldesa en un tono tal que incluso dos vecinos decidieron dar la cara por ella, uno de lo cuales tiene conocidas convicciones comunistas, según aseguran vecinos de la localidad.

El coche de la exconcejala popular Estrella Fernández. / LNE

"El concejal se pone envenenado contra la Alcaldesa y, al final, terminó saliendo del bar y cogiendo el coche, que por otro lado estaba además mal aparcado, en medio de la calzada", aseguró una vecina. "Está obsesionado. Se le escuchó decir: ‘Yo soy el alcalde que siempre quiso Ibias, voy a formar un nuevo partido para ganar las elecciones: el nacional socialista", añadió la misma vecina.

Los vecinos dicen que, a continuación, el edil salió del bar y se montó en su vehículo, un Renault de color azul. Inició entonces una maniobra de giro marcha atrás y golpeó el coche de la exedil Estrella Fernández, que estaba perfectamente aparcado. Fue tal el impacto que el turismo de la exconcejal, un Hyunday rojo, acabó montado en la acera, y con la defensa escachada. Todo ello mientras los presentes gritaban: "¡Frena, frena!". "Pero él cada vez aceleraba más", dice una residente.

Lejos de detener el vehículo, el socialista siguió conduciendo –aseguran los vecinos– hasta que impactó contra el muro de la casa de María José Muñiz. El golpe fue tan brutal que saltaron los airbags del Renault y el muro quedó destrozado, así como las macetas que había sobre él. Tras este choque, el concejal abandonó su ya maltrecho vehículo delante de la casa de la alcaldesa, Gemma Álvarez, por lo que algún vecino ha especulado si no se trataba de un mensaje de amenaza a la regidora ibiense. El coche del socialista presenta importantes daños, especialmente, en la parte delantera.

Para su casa

El concejal, siempre según los testigos, se ausentó del lugar del accidente y decidió meterse en su casa. A las perjudicadas les pidieron que no llamasen a la Guardia Civil para instruir diligencias, puesto que el seguro del concejal se haría cargo de los daños causados. Por tanto, el incidente no ha sido notificado a las fuerzas de seguridad. Preguntada la portavoz socialista en Ibias, Silvia Méndez, ésta prefirió no comentar el incidente, mostrando incluso un aparente desconocimiento del mismo.

Este doble incidente se produce después de que el ambiente político en Ibias se enrareciese un tanto debido a una moción de censura registrada en diciembre de 2022, que desalojó de la alcaldía a Gemma Álvarez, elegida en 2019, en favor de Silvia Méndez –que ya había sido regidora entre 2015 y 2019–, con el voto de la concejal Henar Martín, de Nos por Ibias. En 2023, Gemma Álvarez volvió a ser elegida alcaldesa y desalojó a su vez a Silvia Méndez. Incidentes como el de la madrugada de este lunes enrarecen aún más el ambiente.