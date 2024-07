La increíble "riada" de lodo y piedra vivida en Tineo: "La gente del pueblo apenas recuerda bajadas tan intensas"

Los vecinos del pueblo de La Azorera, uno de los núcleos más al sur del concejo de Tineo, se han visto impresionados este lunes cuando la conocida Fana de Genestaza comenzaba a desprenderse de forma más virulenta, generando un río torrencial de lodo y piedra que ha colapsado la única vía de entrada y salida del pueblo. Manuel Fernández y Sergio Severio son un matrimonio que vive allí y explican el fenómeno: "Nosotros, para acceder a La Azorera, tenemos que pasar por la carretera que pasa por la Fana de Genestaza, pasa por la misma rotura de piedra, entonces cuando hay tormentas eléctricas es cuando más se mueve la masa y pasan cosas como la que pasó ayer". Aunque pocas veces o casi nunca con esa intensidad.

Aunque los vecinos de la zona están acostumbrados a los desprendimientos, nunca habían visto nada de este calibre, tal y como nos cuentan Manuel y Sergio: "La gente que es del pueblo no recuerda bajadas tan intensas como esta, quizás a excepción de la del año pasado en el primer fin de semana del mes de junio. No sé si es por el clima, que está cada vez más raro, pero en los últimos años están cayendo volúmenes cada vez más grandes y que no se recordaban”. Montserrat Fernández Álvarez, alcaldesa de Tineo, es aún más contundente hablando de esta última riada en la famosa fana: "Se había desprendido otras veces, pero no de esta manera... Yo creo que no... Lo que pasa es que al tronar y al llover tantísimo, nada más que caiga un trueno en la montaña va bajando todo”.

Más allá del inconveniente que genera, los vecinos consideran estos desprendimientos un sello de identidad de la zona y lo único que le piden a las autoridades es que actúen con rapidez porque se quedan incomunicados durante días, tal y como asegura Sergio Severio: "Nosotros somos el pueblo más al sur, pero un poquito más arriba hay un grupo de cabañas de pastoreo, donde vive una familia, que se pasan aquí todo el verano con su ganado y también va a tener que subir la máquina a arreglarles el camino de acceso porque ahora mismo está intransitable para un 4x4, el vehículo que ellos utilizan para subir a dichas cabañas”.

A pesar de todo, no tienen graves problemas de abastecimiento porque, tal y como aseguran, "en una casa de campo el problema comida no existe, habiendo chorizos, patatas y huevos estamos bien... Y el mayor tiempo que hemos estado incomunicados han sido dos días el año pasado, de un domingo a las 17 horas a un martes a las 15; es lo máximo y trabajando a una velocidad salvaje las máquinas del Ayuntamiento", afirma el matrimonio.

Desde el Consistorio de Tineo, la alcaldesa ha asegurado que están haciendo todo lo posible por despejar la zona cuanto antes, aunque es un trabajo tedioso que se puede demorar varias horas: "Ayer nos avisó el alcalde de barrio de la zona, que había bajado la fana hacia las cinco de la tarde e inmediatamente lo que hicimos fue disponer los medios municipales, la pala concretamente, para que fuera a limpiar, pero la cantidad de piedra y de barro que bajó por allí era bastante importante y este lunes estuvieron hasta que se hizo de noche y hoy martes han estado desde primera hora de la mañana con la previsión de dejar para el mediodía abierto el paso. Pero hay para limpiar durante varios días”.

"Es una situación extraordinaria y, evidentemente, hay que tomar las medidas extraordinarias" Montserrat Fernández — Alcaldesa de Tineo

“Es una fuerza de la naturaleza, es una situación extraordinaria y, evidentemente, hay que tomar las medidas extraordinarias y necesarias para ello”, recalca la alcaldesa, añadiendo que “por la gente de la zona hay que comprobar que estén bien, contrastar que no hubiera ninguna persona enferma para que hubiera que sacarla en urgencia. Y lo que estamos haciendo es abriendo el paso tanto en La Azorera como en La Azorerina, que queda más arriba y también estropeó la pista de entrada”.

Por su parte, los vecinos están bastante contentos con la gestión que está haciendo el ayuntamiento, tal y como cuentan Sergio Severio y Manuel Fernández: "Estamos súper contentos y súper agradecidos con el Ayuntamiento de Tineo porque este lunes paró de bajar piedra a las 18:00 y a las 19:30 horas, más o menos, las máquinas ya estaban trabajando hasta altas horas de la noche y el martes, a primera hora de la mañana, ya estaba aquí la máquina trabajando. La verdad es que no tenemos nada malo que decir, responden muy eficientemente”.