El presidente de la Federación Española de Automovilismo alaba el Fórmula 1 de madera hecho en La Roda: "Es una joya"

El presidente de la Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, quiso ver con sus propios ojos el particular Fórmula 1 de madera construido por el carpintero tapiego Alejandro Méndez. Lo terminó a finales de 2023 tras más de un año y alrededor de 1.200 horas de trabajo invertidas. Se trata de una réplica de un monoplaza hecho principalmente con madera de cedro canadiense y guayacán para las piezas mecánicas más pequeñas. "Es una joya, increíble", alabó Aviñó, que viajó hasta la Carpintería Méndez de La Roda (Tapia) directamente desde el aeropuerto asturiano.

Para Alejandro Méndez, patriarca de la popular saga de pilotos tapiegos, es un "orgullo" que su obra haya llamado la atención del propio Aviñó. El tapiego, que compitió en karts junto a su hija Laura, empezó a construir vehículos de madera en el año 2006. El primero fue una carrilana para participar en un popular descenso que se realizaba en Seares (Castropol) y el Fórmula es su última y más espectacular obra, con la que pretendía "superar" todo lo hecho hasta la fecha. Ahora la pregunta del millón es cuándo empezará su próximo trabajo y él se limita a sonreír y admite que no paran de preguntárselo.

Aviñó subido al Fórmula ante Alejandro abuelo y nieto. / T. Cascudo

El Fórmula 1 preside la exposición de vehículos ubicada en la planta baja de la Carpintería Méndez y recientemente ampliada. El vehículo tiene 5,50 metros de largo y 2 metros de ancho, siguiendo las medidas que fija el reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). La obra fue diseñada por Alejandro Méndez, si bien su hermano gemelo y socio, Jesús, ayudó en algunas piezas de este vehículo que aúna conocimientos de "carpintería, de mecánica y de aerodinámica".

"Lo que me sorprende es que no se lo hayan querido llevar a ninguna parte del mundo, porque es una verdadera obra de arte, una joya única, no hay otra cosa igual", señaló Aviñó, que se llegó a montar en el vehículo. Conocía el vehículo por fotos y vídeos, pero "al natural es más impresionante". "Se ve que es la pasión llevada a la profesión, la pasión por el automovilismo trasladada al trabajo profesional también de generaciones que realiza en la carpintería. Es impresionante porque además me decía Alejandro que únicamente se basó en las medidas que hay a nivel regulatorio en FIA y que con las medidas hizo su propio diseño, así que es increíble", zanjó el presidente de la Federación Española de Automovilismo.

En la visita no solo estuvieron presentes Alejandro y su hermano, sino también Laura Méndez, responsable del Kartódromo de Tapia y su hijo Alejandro, que constituye la tercera generación de pilotos de esta familia. Además, el sobrino de Alejandro es Bruno Méndez, también conocido en el mundo del motor. "Tres generaciones juntas y el nieto está haciendo sus pinitos en karting, así que la saga continúa", aplaudió Aviñó. La familia Méndez le regaló un cuadro con varias fotografías del Fórmula 1. "A ver si lo cuelga en su despacho", deseó Alejandro, que está encantado de recibir visitas en su pequeño museo de La Roda.