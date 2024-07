Daniel González: "Los clientes del parador de Corias pueden visitar a los dominicos, que aún viven en catorce habitaciones"

Daniel González González, natural de Gijón, es el director del Parador de Corias (Cangas del Narcea) desde hace casi ocho años. Amante de la historia y la naturaleza, el responsable del complejo hotelero habilitado en parte de un antiguo monasterio estudió Turismo y Relaciones Laborales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en la Universidad de Oviedo, respectivamente. A día de hoy, está al frente del parador más grande de España, cuya historia y esencia hacen de la construcción un lugar único y majestuoso.

–¿Qué destacaría de la historia del Monasterio?

–Para comprenderla hay que retroceder en el tiempo hasta el siglo XI, cuando los condes don Piñolo y doña Aldonza, un matrimonio perteneciente a la más alta aristocracia del reino de León, decidieron legar todas sus propiedades para su creación. La dote fundacional fue extraordinaria: ocho monasterios y medio (por un tema de herencias), cuatro iglesias y más de treinta villas con sus poblaciones de siervos adscritos. Y es que los condes habían perdido a sus hijos cuando todavía eran pequeños y no tenían a quién legar su gran patrimonio, así que en un intento por evitar su fragmentación, y también porque vivían en una época de fuertes creencias religiosas, era común entre la nobleza pudiente el hacer aportaciones a la Iglesia a fin de salvar su alma. Además, los condes se aseguraban así tener un panteón propio donde ser enterrados. En cuanto a la ubicación del monasterio, lejos de ser un emplazamiento ideal, es pésimo para la ganadería y la agricultura porque justo aquí es donde el río baja más encajonado, convirtiendo el lugar en una vega de inundación. Pero lo escogieron por una razón: es paso forzoso de toda la caminería de la zona gracias al puente que cruza el río.

Por aquí pasa el Camino Real que une la costa occidental asturiana y sus puertos marítimos, y esta parte de la región con la Meseta a través del Puerto de Leitariegos. Hoy conservamos el puente medieval, construido con probabilidad durante el siglo XIII, y debió existir otra forma de cruzar el río ya anterior a este, por lo que los viajeros pasarían por el lugar inevitablemente. Además, los abades benedictinos, grandes señores feudales, se encargaban del mantenimiento del puente y cobraban portazgos, lo que suponía un caudal de beneficios importante.

–¿Qué significa para usted trabajar en un sitio de leyenda?

–Para mí es todo un lujo y un honor trabajar en el Parador de Corias. Llevo casi treinta años en la empresa, y soy asturiano, nací en Gijón, así que ya conocía la existencia del Monasterio de Corias muchos años antes de que se convirtiese en un Parador. El hecho de haber podido ver la obra, cómo se comenzó a transformar la edificación y algunos años más tarde poder estar ligado tan de cerca al monasterio como trabajador es un absoluto orgullo. He de admitir que salvaguardar todos los tesoros de la historia que se hallan en el establecimiento es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo supone una satisfacción extraordinaria porque a menudo superamos las expectativas de todo aquel que nos visita, se quedan embelesados. Por una parte, quienes conocían el monasterio por haberlo visitado en ocasiones anteriores admiran sobremanera la reconversión, y por la otra, aquellas que no lo conocían pero esperaban ver un monasterio más, se suelen impresionar con la magnitud de las estancias, lo bien reconvertidas que están y la multitud de servicios y comodidades que ofrece.

–¿Qué acogida tuvo la apertura del monasterio como Parador?

–Desde mi punto de vista la acogida fue estupenda. El Parador cumplió una década el año pasado desde su apertura, ya va camino de los once, y en ese tiempo clientes y visitantes no han dejado de hablar de las maravillas no solo del parador, sino también del entorno. Respecto a la ocupación, si bien es cierto que el primer año se dispusieron únicamente cincuenta habitaciones, a día de hoy hay un total de 76 dormitorios abiertos al público. Una prueba más de la satisfacción de los clientes es que el año pasado, es decir, en 2023, se vendieron hasta 30.000 estancias frente a las 9.000 camas que lo hicieron durante el primer año en que se abrió el Parador.

–¿Una curiosidad?

–Una de las mayores singularidades del complejo es que compartimos espacio con los monjes dominicos, que viven con nosotros. Ellos tienen catorce habitaciones que no están abiertas al público, porque no las alquilan ni venden económicamente, pero las prestan a otros monjes dominicos para que puedan pasar algunas estancias con ellos. De hecho, los monjes dominicos y el Parador tenemos una relación fluida, muy buena, tanto es así que los clientes que lo desean pueden entrar en su zona durante unas horas determinadas al día, que son las doce de la mañana y las seis de la tarde, con una guía autorizada por ellos que enseña la sacristía, la iglesia, las capillas laterales y el resto del complejo.

–¿Cómo fue la reconversión de monasterio a Parador?

–Fue, quizá, un poco larga, puesto que transcurrió a lo largo de diez años, pero era el tiempo necesario para hacerla bien, con meticuloso cuidado. Hay que tener en cuenta que el de Corias es el Parador de mayor tamaño, no hay ningún otro que lo supere en metros cuadrados, y uno de los mayores monasterios de España, concretamente el tercero. Por eso la obra, que se hizo de manera excelente, una vez concluida, dio lugar a un hotel con todas las comodidades propias del siglo XXI, incluyendo piscina climatizada, spa, salones de convenciones, salones para bodas, habitaciones amplísimas, puesto que la más pequeña mide 35 metros cuadrados, restaurante, un salón de desayunos...

–¿Entonces alojarse en el Parador ofrece, además de una estancia, un paseo por la historia?

–Por supuesto. Reservar una habitación en el Parador de Corias no solo supone disfrutar de unas estancias hoteleras de primer nivel, sino que ofrece también la posibilidad de hacer un viaje en el tiempo, así como disfrutar de unos salones, aposentos, pasillos y en definitiva de una esencia tal y como la vivían los antiguos habitantes del monasterio, ya fueran los monjes benedictinos en su primera época, la más gloriosa, como los monjes dominicos que se asentaron después e incluso los alumnos que pasaron por él durante la última época de gran esplendor, es decir, de 1960 a 1985, en la que fue colegio mayor y pasaban cerca de 400 alumnos cada año.

–¿Su estancia favorita?

–No podría elegir solo una. Me parece una construcción fascinante. De las estancias comunes quizá la biblioteca sea la más impresionante, ya que se trata de uno de los grandes tesoros que tiene el Parador junto con los claustros y los restos arqueológicos y entrar en ella supone sumergirte en un ambiente totalmente monacal, muy tranquilo y respetuoso como cómo era el monasterio en sus orígenes.

–¿Es obligatorio alojarse en el Parador para visitar el monasterio?

–No. El Parador entero es bien de interés cultural, por lo que recibe muchas visitas prácticamente a diario. El restaurante y la cafetería están abiertos al público y la planta cero, donde se pueden ver los claustros y una celda monacal que tenemos ambientada para que la gente pueda ver cómo vivían los monjes, es de libre acceso.