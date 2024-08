La empresa minera de Salave pide que se ponga fin a su "limbo legal"

Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), la compañía asturiana filial del grupo Black Dragon Gold que promueve el proyecto de explotación del yacimiento aurífero de Salave (Tapia de Casariego), señaló ayer que ya se han cumplido tres años de tramitación administrativa y que sigue a la espera de la resolución de la declaración de impacto ambiental (DIA) por parte del Gobierno asturiano, así como de la evaluación medioambiental estratégica en el marco de la solicitud de modificación del plan general de ordenación urbana que tiene que realizar el Ayuntamiento de Tapia de Casariego.

La empresa sostiene que "toda la tramitación y su complejidad burocrática han supuesto para la compañía gastos superiores a los 4 millones de euros, además de retrasar la inversión directa –no sujeta a fondos europeos– de más de 150 millones en la comarca de Tapia de Casariego".

EMC reclama por ello que "se ponga fin al limbo legal en que se encuentra el proyecto por un tema urbanístico que ya ha sido valorado legalmente por el Tribunal Supremo" y que, en todo caso, se emita una DIA condicionada como ha hecho el Principado, afirma, en otro proyecto en Moreda de Arriba (Aller). La empresa pide por ello "seguridad jurídica e igualdad de criterios" para todos los proyectos mineros.

El proyecto –que ha dividido la opinión de los vecinos– fue presentado para su evaluación ambiental en julio de 2021, por lo que ayer se consumaron tres años a la espera del dictamen. El grupo minero promotor sostiene que la Consejería competente (hoy denominada de Transición Ecológica) "emitió una DIA positiva para la explotación subterránea de la mina de Salave en el año 2012, tras dos años y dos meses de tramitación" cuando el proyecto lo impulsaba la empresa Asturgold y que no se ha aprobado "ninguna normativa desde entonces que haya modificado sustancialmente el marco legal". Entonces, el plan de Asturgold no logró finalmente la DIA positiva por un informe de la Confederación Hidrográfica del cantábrico (CHC) que no consideraba adecuado el vertido del agua excedente a los ríos por el poco caudal de éstos. EMC alega que su proyecto corrigió este aspecto con un plan diferente que incluye la construcción de un emisario subterráneo por el que "se evacuará el agua excedente inalterada del subsuelo".

