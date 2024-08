Al lado del Eo, pero fuera del agua, se cultivan otras ostras (y también están muy buenas)

Sergio Martínez Vijande es graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, y también máster Universitario en Energías Renovables. Es de Vegadeo. Más concretamente del pueblo de Porzún, donde vive. Durante un tiempo estuvo trabajando en diferentes lugares de Asturias, siempre en el medio rural, hasta que finalmente decidió emprender en su pueblo y, como quien dice, en su propia casa. "En mis estudios cursé una asignatura optativa que era la de aprovechamientos secundarios del bosque y también hice un máster de energías renovables. Luego estuve haciendo prácticas en el Ayuntamiento de Santo Adriano y en el de San Tirso de Abres. En el primero estuve como ingeniero forestal y, en el segundo, como técnico de desarrollo rural", recuerda este joven emprendedor.

En el año 2022, decidió presentar su proyecto de cultivo de setas en ecológico a la Consejería de Agricultura, dentro de un plan de incorporación a la agricultura para jóvenes. "En noviembre de 2022 ya me di de alta y en diciembre de 2023 empecé a cultivar mis primeras setas. En casa había un establo que adecuamos para convertirlo en una nave para el cultivo. La idea de cultivar setas de ostra me pareció una idea original de negocio. En Asturias sé que hay quien se dedica al cultivo de shiitake que, por cierto, también he inoculado esta primavera y ya están germinando a ver si producen para el año que viene, pero de setas de ostra creo que sólo hay otra persona que se dedica a su cultivo, en Villaviciosa", señala.

Explica este emprendedor rural que las setas están en bolsas de sustrato, y ya vienen inoculadas y germinadas. "Hará siete meses que empecé con su producción en ecológico y por cada paquete salen sobre dos kilos de media. El hacerlo en ecológico es por darles un valor añadido y contribuir, además, a una economía más verde".

Firma su empresa con el nombre de DeseTeo y, aunque no tiene página web, si está presente en las redes sociales. Desde que empezó ya ha acudido a diferentes mercados tanto en Asturias, como en Galicia o en el País Vasco. Concretamente estuvo un par de veces en el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón. "Me reparto entre Asturias y Galicia. También vendo a tiendas, restaurantes y particulares, así como a algún distribuidor", explica. Y añade: "De momento no hemos hecho ningún envío a particulares al centro de Asturias. Los particulares que me compran habitualmente son vecinos. También sobre todo vendo en tiendas locales donde se agradece su apoyo porque ponen en valor a los productores de la zona, es muy importante su apoyo para poner en valor el tema de la setas".

Este emprendedor rural produce setas de ostra todo el año a lo que, el que viene, añadirá también shiitake. "Estas setas son un gran producto, con mucho aprovechamiento porque, además de las setas en sí, también se puede hacer paté o conservarlas en aceite de oliva". En cuanto a los principales problemas con los que tiene que bregar, en su cultivo, apunta a "los mosquitos como principal problema, cuyas larvas perforan las setas, o bien que se humedezcan demasiado", señala este joven que se muestra encantado de vivir y trabajar en su pueblo natal de Porzún.

"Estoy muy a gusto aquí, donde nací. Siempre se le tiene un cariño especial al lugar de tus raíces. Cuando estaba trabajando en Santo Adriano, vivía en Oviedo. No echo para nada de menos la ciudad, me gusta donde vivo y donde trabajo, que es en mi pueblo. Yo vivo en la casa familiar, con mis padres", explica Sergio Martínez para quien vivir y trabajar hoy en el medio rural asturiano, es posible. "Yo creo que sí se puede, aunque también depende de una serie de factores, claro. En mi caso, por ejemplo, tengo buenas conexiones a internet y por carretera", añade.

