El Principado deniega a Navia la ayuda solicitada para construir la escuela de bebés en el Manuel Suárez

El Principado ha denegado a Navia la ayuda solicitada para construir en el antiguo instituto Manuel Suárez su nueva escuela de bebés. La resolución firmada el pasado 26 de julio fundamenta la decisión en que la propuesta no cumple los requisitos ni en cuanto a la titularidad del edificio (que debe ser pública), ni en cuanto a la accesibilidad del proyecto planteado por Navia para convertir una parte del inmueble en una escuela para treinta y un niños. El gobierno local anuncia un recurso de reposición y se compromete a luchar por una ubicación que considera la más idónea para el centro.

Cabe recordar que cuando la popular Ana Isabel Fernández accedió al gobierno municipal se renunció a la subvención ya concedida para ampliar el centro "Pinín" en su ubicación actual, dentro del colegio Ramón de Campoamor. Ya en la oposición, la ahora alcaldesa mostró su rechazo a este plan por considerar que el espacio no era el adecuado. Negoció con los responsables de la Fundación Manuel Suárez y, el pasado marzo, logró la cesión de parte del inmueble para ubicar allí el centro. Sin embargo, su propuesta no cumple los criterios que establece de la administración regional. En primer lugar, por no acreditar la titularidad del edificio. La resolución del Principado expone que el acuerdo de cesión remitido por Navia no es suficiente "al ser revocable". "De la documentación aportada no se deduce el cambio de titularidad, aunque pueda haber un compromiso Fundación-Ayuntamiento en este sentido", señala la resolución de la administración, que deja claro que a día de hoy el edificio corresponde a una entidad privada.

La titularidad no es la única causa de la denegación, ya que también se deja claro que el proyecto presentado no cumple en materia de accesibilidad y presenta defectos como no incluir el obligado patio de juegos al aire libre. La alcaldesa de Navia explica que su gobierno no está conforme con la resolución y opina que el Principado pudo haber explicado previamente las causas del incumplimiento para poder adecuar su solicitud. Sin embargo, consta en la resolución que Navia fue advertida en primavera de las irregularidades de su propuesta.

La alcaldesa anuncia que van a presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes que marca la ley. "Vamos a luchar por el derecho del ayuntamiento a percibir la subvención. Creemos que este es el mejor y más oportuno espacio y vamos a utilizar todas las vias a nuestro alcance para lograrlo", precisa.

Tanto el PSOE como Izquierda Unida, socios de gobierno en el mandato anterior y actualmente en la oposición, han criticado duramente a la regidora. El portavoz socialista, Gonzalo Asenjo, considera que la alcaldesa "se ríe de la gente" porque sabía desde el principio que el proyecto no era viable: "Es una cabezonería sin ningún sentido". Lamentó además que el proyecto presentado tuviera menor superficie y en peores condiciones del planteado inicialmente para ampliar la escuela "Pinín" en su ubicación actual. Asenjo deja claro que fue la propia Consejería la que determinó en su día que la mejor solución era ampliar el centro actual dentro del colegio y, que si no se hubira rechazado la subvención concedida, Navia tendría hoy todas las plazas necesarias para cubrir la demanda. En términos similares se expresa la portavoz de IU, Margarita Iglesias, que califica de "gestión disparatada" las decisiones tomadas por la alcaldesa sobre este centro educativo que el próximo curso dejará fuera a catorce familias.

Las familias, muy molestas

Algunas de las familias sin plaza este próximo curso se han unido para hacer público un escrito en el que exigen explicaciones al consistorio. Reprochan que se renunciara al primer plan de ampliación, lo que obligó a muchas familias que ya contaban con plaza asegurada gracias a la ampliación a "modificar su vida, con los consiguientes problemas de conciliación". Lamentan también que la ampliación de la escuela no tenga calendario de ejecución y exponen los inconvenientes que genera para muchas familias no disponer de plaza para sus hijos. "En algunos casos ha provocado que algún miembro de la familia se haya visto obligado a renunciar o a solicitar excedencia en su puesto para dedicarse al cuidado de sus hijos", argumentan las familias.

Los afectados por quedarse sin plaza para sus hijos se quejan de no recibir explicaciones apropiadas por parte de las autoridades, como tampoco una "respuesta alternativa compensatoria a corto plazo" y exigen al consistorio que se aumente el número de plazas y se les dé una solución.