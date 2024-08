"Quisiera escribir cantos a la vida con alegría"

Nacho Vegas (Gijón, 1974) es uno de los cantautores más reputados de la música española en las últimas décadas. Tras haber publicado su último album «Mundo Inmóviles derrumbándose» en 2022, y haber estado de gira hasta enero de este año, Vegas vuelve a dar un concierto. Será el sábado (23.00 horas) en el escenario del Prestoso Fest de Cangas de Narcea que hoy levanta el telón.

–El Prestoso Fest de Cangas de Narcea ya le espera. ¿Qué significa tocar en Asturias?

–Algo muy especial. En su momento quise terminar en Gijón la gira que nos ha tenido ocupados estos tres últimos años, desde que sacamos en 2022 «Mundos Inmóviles» y luego el último EP, pero no pudimos hacerlo. La acabamos en enero en México, que es una plaza muy importante, pero me quedó la espina clavada. Así que cuando surgió la oportunidad de tocar en el Prestoso, que es un sitio del que he escuchado maravillas, me pareció estupendo. Para mí es un concierto de juntanza: el único en el que voy a reunir a toda la banda y a todo el equipo con el que estuvimos girando estos últimos años. Era muy especial para mí que este concierto pudiera ser en Asturias, y en un sitio tan guapo y tan especial.

–Es un artista más de teatros y de salas. ¿Cómo se toma los festivales?

–Depende del tipo de festivales. Soy de una generación que vio nacer muchos de los que hoy son macrofestivales, pero que en un inicio eran pequeños. La deriva que han tomado, que también entiendo, siguen unas lógicas de consumo muy voraces que están presentes nada más entrar al recinto, en detrimento de lo que es la música. Recuerdo cuando eran menos masivos, había siempre una feria del disco donde se ponían todos los sellos y mucha interacción entre los grupos que tocábamos. Ahora necesitas una pulsera para cada recinto, es muy difícil encontrarse incluso con grupos que tocan a la misma hora que tú. A veces resulta un poco desagradecido tocar en esos festivales pero, por suerte, hay otro tipo, como el Prestoso. Más pequeños, pero que hacen las cosas con mucho cariño y mimo, y además da gusto estar en un entorno como ese.

–Dice que también entiende la lógica del macrofestival...

–Sí, entiendo que haya quien prefiera, en lugar de tener que pagar 30 o 40 euros por ir a conciertos en salas, porque los alquileres de estas tienen muchas veces precios exorbitados, ir a un festival en verano donde pueda ver a muchos grupos. Esta actitud me parece irreprochable; aunque al final esto lleva a que el circuito de festivales sea el hegemónico en España.

–Su última publicación fue el EP «De púas y cuchillas» a inicios de este año. ¿En qué anda ahora?

–Acabo de venir de Madrid de hacer un par de colaboraciones, que no puedo concretar, además de la música para una serie de Movistar +. Este año sobre todo estoy dedicando a realizar un repertorio que tengo un poco esbozado, pero de una manera un poco caótica. Si a finales de año veo que está bien ordenado me plantearé entrar al estudio para grabar un nuevo álbum. Hoy en día hay que hacer las cosas con mucha antelación. Ahora las giras hay que organizarlas un año y medio antes. Es un poco locura.

–El proceso creativo de «Mundos inmóviles derrumbándose» le llevó a aislarse en Ortiguera. ¿Repetiría algo así?

–Acabábamos de salir del confinamiento, como quien dice, cuando todo lo cultural estuvo muy penalizado. En ese momento creo que todos, en mayor o menor medida, recibimos un hostiazo emocional. Yo tuve que irme allí para coger aire y, sobre todo, para acabar un poco las canciones que se me estaban atascando muchísimo. Mucho más de lo normal. Ahora estamos en otro momento. Pero me gustó mucho el concepto de desplazarme para acabar el repertorio. Estar en un sitio en el que cambies un poco de aire y donde puedas conocer incluso otras realidades, otra manera de ver el mundo o de tomarse la vida. Descubrí que, a lo mejor, no es tan buena idea escribir las canciones demasiado encerrado en tu casa. Llenarte de otros lugares enriquece tu visión del mundo.

–Se le define como un cantautor melancólico, oscuro e incluso triste. ¿Está de acuerdo?

–Me parecen etiquetas demasiado reduccionistas. Las canciones son mucho más complejas. Las canciones no son ni tristes ni alegres absolutamente. Muchas veces son una mezcla muy compleja de emociones y de sentimientos que es muy difícil de entender, de verbalizar, de expresar de una manera lógica. A mí me encanta la gente que escribe canciones que son un canto a la vida con alegría y me gustaría escribir canciones así. Pero lo que me pone en la urgencia de escribir suelen ser emociones radicales que van en otro sentido que me crea un poco más de confusión. Donde prima la impresión de que no entiendes muy bien cómo funciona el mundo porque ves alguna falta de armonía, alguna anomalía, algo de caos. De hecho creo que el mundo tampoco nos lo pone nada fácil, se muestra la mayoría de las veces muy hostil para las cosas que yo creo que son preciosas como el amor, la música, la empatía, la inclusión... Creo que la música tiene que ser un espacio de libertad absoluta que, precisamente, confronte todo eso.

–¿Le sigue pareciendo tan importante cultivar el don de la ternura?

–Parece que hablar de ternura puede sonar algo cursi o moñas. Pero, en realidad, la ternura es algo que me parece muy importante porque implica una visión que es lo opuesto al cinismo. Desde el cinismo es desde donde solamente te ves a ti mismo desde una postura híper individualista y casi excluyente con respecto al resto. La ternura implica todo lo contrario: implica reconocer a otra persona y tener empatía genuina. Para mí es el motor del mundo. En realidad, incluso las cosas importantes en la vida son las que nos hacen darnos cuenta de lo interdependientes que somos como seres humanos y de lo mucho que nos necesitamos Y, para eso, la ternura es necesaria como mediación. Sigo creyendo que es un arma muy poderosa y tenemos que empuñarla siempre que podamos.

–¿En qué momento está la canción protesta?

–Hay motivos para protestar más que nunca. Pero la canción protesta ya llevaba muchos años en horas bajas porque fue un término un poco denostado. La gente la tenía como a alguien que te está soltando un sermón, demasiado tediosa. A mí me gustan mucho los artistas que tienen sus inscripciones y su dimensión política y social estratégica presente. Pero me gustan más los que, precisamente, lo hacen con mucho sentido del humor o de la forma menos letaria. Recuerdo a los «The Housemartins», un grupo de canciones pop maravillosas con unas armonías vocales preciosas y unas letras que eran prácticamente marxistas, pero con muchísimo sentido del humor. También tiene que ver con lo que fue una educación política y con que no eran canciones en las que intentan dar un discurso político. Para mí todo lo humano es político. Y la música popular debe ser, en realidad, todo lo que ocurre en el mundo. Eso incluye a todo lo que tiene que ver con la política, que es algo que nos afecta a todos. Yo creo que mi generación igual creció en un momento en el que creímos que la política era una cosa que hacían unos señores de traje en las instituciones y que nos quedaba muy lejos todo aquello; que ellos mandaban y que no tenía mucho que ver con nuestras vidas. Pero en realidad la política es algo que afecta directamente a nuestras vidas y, por supuesto, también eso acaba afectando a nuestras relaciones afectivas. Por lo tanto, creo que se tienen que colar en las canciones de la música popular de cada época. Creo que el pop, el rock, el punk o el reggaetón puede tener una dimensión social y política, tanto como emocional.

–A nadie se le escapa su vinculación política, aunque ya ha dicho que se aleja de la primera línea. ¿Cómo ve la situación actual?

–Yo nunca estuve en primera línea política, lo único que hice a nivel partidista fue presentarme casi de manera testimonial en unos procesos internos de Podemos. Yo formaba parte y sigo militando en Anticapitalistas, así como en movimientos sociales y movimientos de resistencia. Creo que la música también debe ser, a veces, un esquema en el que se muestre una disidencia política contra esa democracia perfecta en la que dicen que vivimos. Hay que cuestionar el mundo y el estado de cosas en el que vivimos. Tenemos muchas trincheras desde las que luchar y la trinchera cultural es una de ellas.