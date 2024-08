Libro de altos vuelos en Navia

El piloto Rafael Madariaga no tuvo dudas al escoger Navia, donde se hunden sus raíces familiares, para presentar su libro "100 años de aviación en Asturias", un trabajo "que no estaba hecho" y en el que recopila infinidad de datos históricos como las biografías de decenas de pilotos de sangre o vinculación asturiana. "Hay muchísima afición a la aviación en Asturias, aunque no es un terreno propicio, pero sí que ha habido muchos aviadores asturianos, tanto en la aviación civil como militar", precisó este capitán del Ejército del Aire y comandante de vuelos comerciales en Iberia hasta su jubilación.

Se encargó de glosar a Madariaga el también naviego Luis Fernando Sancho. Es físico de profesión y estudioso de la aviación asturiana, con la que tiene relación desde niño, pues es hijo de militar y recorrió infinidad de bases, lo que le permitió "conocer bien el ambiente". Dijo del libro de Madariaga que tiene "carácter enciclopédico" y alabó la extensión y el detalle del trabajo de este piloto con más de 20.000 horas de vuelo a sus espaldas.

Asistentes al acto de presentación celebrado en el Casino. / T. Cascudo

Madariaga accedió el año pasado como miembro permanente al Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), entidad que ahora publica este trabajo de 140 páginas y un centenar de imágenes. Admite que el trabajo "está escorado hacia Navia porque es donde más actividad aérea hubo durante la Guerra Civil". En el trabajo, entre otros, se habla del mal llamado aeródromo de Navia, pues está en Coaña. Lamenta precisamente que no se le conceda mayor relevancia a este enclave, que estuvo en funcionamiento entre 1936 y 1964. "Yo mismo coloqué un cartel que lo señaliza en el pilar donde se entraba y he insistido en que se le diera mayor difusión", admite, al tiempo que cuenta curiosidades como que el hospital de Jarrio o el colegio Darío Freán Barreira se levantaron sobre las losas de cemento que constituían antaño la pista del aeródromo.

La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, agradece que, pudiendo presentar el trabajo en cualquier, lugar eligiera Navia. También destacó que ilustre la portada una antigua foto de un zeppelin sobrevolando el naviego Palacio de Arias. Al acto, con numeroso público, estaba prevista la asistencia del director del Ridea, que finalmente no pudo estar presente.