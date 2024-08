Así forzarán a un alcalde asturiano a bajarse a la mitad el sueldo: "Sus ausencias son reiteradas"

La oposición de Vegadeo (PP, Foro e Izquierda Unida) está decidida a bajar a casi la mitad el sueldo del alcalde, el socialista César Álvarez "Mourelle". El portavoz forista, Virgilio López, ha presentado una moción que, a priori, cuenta con el respaldo de PP e Izquierda Unida. Las tres formaciones cuentan con la mayoría suficiente (suman seis ediles, frente a los cinco de los socialistas) para llevar a cabo su objetivo, cansados de las "reiteradas" ausencias de un regidor que tiene dedicación exclusiva.

"Que a partir de agosto del año en curso, el salario del alcalde se sitúe en las cifras resultantes de multiplicar el salario mínimo interprofesional por 1,5, cantidad que incluso excede los méritos que nuestro regidor atesora", señala la moción de Foro Asturias, que podría debatirse en un pleno de la próxima semana. Si prospera, el sueldo del alcalde veigueño pasará de los aproximadamente 41.500 brutos al año actuales a unos 23.800 euros (el resultado de multiplicar por 1,5 el salario mínimo, que se cifra en 16.876 euros).

En la exposición de motivos de la moción, el portavoz forista Virgilio López deja claro que el alcalde incumple su dedicación exclusiva. "Su horario de atención a los vecinos es desconocido y su implicación con el resto de la corporación está lleno de incumplimientos y falta de respeto", apunta Virgilio López. El portavoz del PP, Armando Pérez, coincide con el punto de vista de Foro Asturias: "El alcalde nos vacila, se cree que sigue teniendo mayoría y no la tiene y hace lo que le da la gana, hay días que no se pasa por el Ayuntamiento hasta las once o las doce".