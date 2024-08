"Queremos proyectar el buenrollismo"

›Agustina Ruiz nació en Uruguay pero hace años se mudó a Londres por trabajo. Allí conoció a la australiana, Serra Petale, la sueca, Josefine Jonsson, y la londinense, Nic Crawshaw. Las cuatro jóvenes amantes de la música fundaron una banda que lleva por nombre "Los Bitchos" con la que han recorrido casi medio mundo, subiéndose a algunos de los escenarios más conocidos como Coachella o Park Stage de Glastonbury. Ahora "Los Bitchos" traerán a Asturias su característico sonido fresco y armónico como parte del Prestosu Fest, en el que tocarán hoy viernes a las 23.00 horas.

–¿Cómo surge Los Bitchos?

–Pues verás, Serra (Petale) empezó la banda hace unos años, como un proyecto propio y en solitario. Algo después nos conocimos de fiesta, en un bar, y le propuse que nos uniéramos. Aceptó encantada, así que comenzamos a trabajar en alguna cosilla juntas, pero era todo muy informal. A las semanas nos surgió un proyecto para ser teloneras del grupo español los "Parrots", en Oslo, para el que solo tuvimos cinco semanas de preparación, pero que contó con muy buena acogida, y empezamos a percibir que nuestra música llegaba a la gente.

–Y llegaron Josefine Jonsson y Nic Crawshaw.

–Las invitamos algo más tarde. De Josefine éramos amigas, la conocíamos de la vida y la casualidad. A Nic nos la presentó una amiga en común y las cuatro conectamos en seguida. Todo fue muy fluido, y poco a poco nos empezaron a llamar para hacer bolos o preceder a otras bandas. También tuvo que ver el covid ya que durante la cuarentena hicimos un vídeo que se hizo viral y cuando terminó la pandemia recibimos muchas más ofertas. Ahí empezó todo en serio.

–La banda nace en Londres, ¿porqué allí?

–Fue el punto donde convergimos todas. Serra y Josefina llegaron porque querían estudiar música, Nic es de un barrio del sur londinense y yo porque hacía modelaje y me contrató una agencia que tenía su base en Reino Unido.

–¿Al componer, es difícil compaginar culturas tan distintas?

–No, en realidad es súper interesante hacerlo porque todas venimos de distintos "backgrouds" o procedencias y tenemos gustos distintos, lo que nos anima a conocer otro tipo de música cuando componemos juntas.

–¿El punto en común es quizá la musica de los años 70 y 80?

–Creo que hablo por todas al decir que nos apasiona la música de antes, incluso de los años 50 y 60. Nos gusta más que la de ahora; nos criamos escuchando esas composiciones y melodías y fue lo que nos motivó a formar una banda.

–¿Qué la hace tan especial?

–Creo que son simplemente los gustos, lo que a uno le interesa, lo que uno siente… Es algo que viene de dentro, no hay mucho más.

–Sus composiciones son instrumentales sin letra. ¿Por qué?

–Pienso que porque ninguna teníamos mucha fe para atrevernos a hacer "lyrics" (letras) y también porque escuchamos mucha chicha y música instrumental. Sin embargo, en nuestro segundo disco, que saldrá dentro de poco, tenemos algunos elementos vocales, no son letras por sí mismas, es más como gritos de ánimo tipo who-ho, alguna frase divertida y cosas así. Pero letras no creo que hagamos en ningún momento, no es nuestro estilo.

–¿Qué sienten al viajar a Asturias?

–Mucha emoción. No habíamos ido nunca a Asturias y las cuatro estamos súper ilusionadas, tenemos muchas ganas. Es una de las cosas más guays de hacer tours, la capacidad de visitar sitios que de otra forma no sabrías que existen o a los que nunca hubieses ido. Estamos contentísimas.

–La estética del grupo es muy colorida. ¿Es un look buscado o el resultado de mezclar gustos?

–Creo que tiene un poco de ambas (ríe). Cada una tenemos una personalidad y una forma de vestirnos o estética distinta, pero que al juntarnos queda bien. De todas formas, para los videoclips, las portadas de los discos o las redes sociales siempre intentamos que quede armonioso y se vea bonito. A todas nos gusta mucho lo colorido, por eso escogemos las fotos en base a lo que somos y al buenrollismo que queremos proyectar.

–¿Su música favorita?

–A mi me encantan clásicos como los "Beatles" y "T.Rex". Pero Rosalía es un placer culpable que escucho últimamente. Me regusta, la vimos en Coachella el año pasado y es genial.

–¿El tema que oye en bucle?

–Creo que sería "Girls" de "The Beatles". Tengo muchas, pero esa sin duda está súper arriba en el top.

–¿Qué pueden esperar los fans asturianos del concierto?

–Mucho baile y raudales de diversión. Queremos que se lo pasen muy bien, que salten, dancen, que sientan la música y la hayan suya.

–Habiendo trabajado con artistas como Mac DeMarco o Ty Segall, ¿Cuál es su experiencia?

–Pues el tour más grande que tuvimos fue con Mac DeMarco y fue completamente alucinante. De momento, los artistas que nos hemos cruzado son todos muy buena onda, por así decirlo, la fama no se les ha subido a la cabeza. También colaboramos con Franz Ferdinand y Belle and Sebastian y fueron las mejores experiencias que hemos tenido. Hicimos amigos, reímos y son momentos que nos llevamos en el corazón. Además, es muy satisfactorio que artistas tan grandes apoyen a los grupos pequeños que están emergiendo y les den una oportunidad.

