Savia nueva para el Mercáu Vaqueiro de San Martín de Luiña

Yedra Riesgo y el resto de jóvenes que forman la recién estrenada comisión de fiestas del Mercáu Vaqueiro de San Martín de Luiña no eran optimistas con el futuro de esta popular cita de Interés Turístico Regional. Ayer, este encuentro que trata de recordar las costumbres vaqueiras cumplió veintiún años y lo hizo gracias, en parte, a este grupo de jóvenes.

"Creemos que es importante saber de dónde venimos", cuenta Yedra Riesgo. Para ello considera "necesario" recrear la vida de antaño y, si no es posible, hacer algún encuentro como el que ayer vivió San Martín de Luiña para conocer lo que ya es historia en las cercanas brañas de Cudillero: la vida de las personas que estaban más pegadas a los animales productivos. Adrián García es miembro de la comisión de fiestas y confía en que la cita "remonte". "No nos gustaba que se hiciera la fiesta por hacer, que se convocara a todo tipo de expositores sin saber si tenían o no relación con la esencia del Mercáu", opinó. Por todo ello ayer lo que se podía ver tenía un vínculo con el pasado y con el entorno de San Martín: se exhibió maquinaria de campo, se pudieron comprar productos hechos a manos y se disfrutó de artesanos que trabajaron en directo.

Los juegos tradicionales para los menores fueron el acicate de la tarde y desde mediodía los vecinos originarios de los pueblos y brañas cercanas acudieron al famoso Mercáu. Rosa Garrido fue una de ellas. Mientras observaba lo que se ofrecía no dejaba de recordar su infancia. "Me gustaba ir al maíz y hacer las tareas de casa, pero las vacas, nada", confesó. Paz Mesa es de Las Regueras y manejó el torno de filar con calma al tiempo que respondió a las preguntas de los turistas. Pili Gallinar visitó por primera vez el Mercáu. Es de Campo de Caso y ver a la hilandera le devolvió recuerdos de su madre: "Es emocionante". Cerca, Pepe Garrido y Manuel Quintana, de San Cosme y La Traviesa, respectivamente reflexionaban sobre la fiesta. "Esto es especial porque especiales somos los vaqueiros", apuntó el primero. La cita continúa hoy, domingo, con música y bailes.