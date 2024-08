"Asturias tiene una asignatura pendiente con el paisaje: una ley, falta mucha sensibilidad"

El catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla Víctor Fernández Salinas se encuentra estos días en Navia, de donde es toda su familia paterna, para abrir el ciclo de conferencias que recuerda el centenario del nacimiento del médico y cronista Jesús Martínez (1024-1994). Fernández parece un hombre tranquilo, un sabio en su campo que a sus 64 años acaba de licenciarse en otra rama del saber: Filología Hispánica. Es un buen conocedor de sus certezas y, también, de sus dudas. Al conversar expresa las unas y las otras. Sin miedos o suspicacias. Con transparencia.

–Abre un ciclo de conferencias dedicadas al médico naviego Venancio Martínez.

–Sí. A mí me gusta hablar de su faceta como geógrafo. Es cierto que se conoce por ser médico e historiador, pero no se cuenta que hoy sería difícil entender la orografía de Navia sin las claves espaciales que él documentó. Se echa de menos esta perspectiva.

–¿Qué le sorprende del personaje?

–Precisamente eso: sus claves espaciales. El tiempo y el espacio van unidos. Él entendió perfectamente cómo se integra el territorio en clave física, cultural, económica, social... para poder después explicarlo. Es una figura básica en Navia y en esta comarca. Fue un erudito renacentista que no se limitó a su campo profesional, que fue más allá. Fue una persona que estudió cómo era entonces el espacio y lo difundió. También es cierto que Asturias destaca en este campo en los sesenta y setenta, y que no hay una comunidad autónoma tan rica y con obras magnas de estas fechas en las que se difunda cómo es el territorio en todas sus claves.

–Su charla se titula "Navia, estudio de su paisaje". Cuente algo de ella.

–(Risas) Un gran desconocido. Asturias tiene una asignatura pendiente con el paisaje; debería aprobarse una ley, como ya se hizo en otras comunidades. En general, falta mucha sensibilidad. Siempre leo a finales del verano una macroencuesta que hace LA NUEVA ESPAÑA a los turistas y una de las cosas que destacan esos visitantes es el paisaje de la región. Sin embargo, aquí no hay una ley del paisaje que lo proteja, cuando sí existe en las comunidades vecinas y otras más lejanas. Porque el paisaje no se protege por sí mismo. Por ejemplo, yo observo que hay un colonialismo energético con los eólicos. No estoy en contra de las energías renovables, pero la energía eólica se desarrolla solo en una parte de Asturias donde no vive la población (porque todos sabemos que aquí cada vez hay menos gente). Entonces, el desarrollo que se propone es desmedido y brutal. No se puede poner cualquier cosa en cualquier lugar. No he venido a hablar de esto, pero lo diré. El mundo empresarial energético está dentro de fondos capitales internacionales y, de alguna forma, interviene en nuestro territorio sin permiso de los propios españoles.

–¿Qué soluciones propone?

–Los territorios tienen capacidad de respuesta, pero en la Junta General del Principado de Asturias, al margen de qué partido gobierne, porque eso de momento no cambia nada, no la hay. Falta sensibilidad hacia el paisaje. Existe un convenio internacional sobre el paisaje, pero aquí no se desarrolló y, por tanto, no hay herramientas para hacerlo cumplir.

–Técnicamente, ¿qué es el paisaje?

–El paisaje tiene tres capas, la física o natural, el espacio construido y lo connotado, es decir, cómo nosotros vivimos el paisaje. Vas a Moguer y llevas a Juan Ramón Jiménez en el cogote. El pico Jarrio es una montaña, pero es un símbolo para muchas personas. Entonces, la Administración debe gestionar todo eso que es paisaje y protegerlo en algunas partes: puede existir interés natural, pero también cultural o de otro tipo. No pones la lavadora en el salón.

–¿Qué opina del proyecto de la mina de oro de Salave?

–En Salave hay hasta restos romanos. La industria llega a un terreno frágil y con valores. Pero en España muchas veces el que aguanta, consigue.

–Echa de menos...

–Que se activen los valores del paisaje y se cree más conocimiento sobre "paisaje". Se habla de sostenibilidad, pero cuando se redactan las normas urbanísticas lo primero que hay que pensar es qué quiero ser y cómo quiero crecer. Por ejemplo, no se puede ‘sellar’ un territorio con casas que se ocupan solo unas pocas semanas. Hay que tener en cuenta las necesidades reales del territorio y hay que pensar en la cultura, que es un elemento competitivo en la economía y mejora la imagen. En Asturias no observo este tipo de proyectos. Esta región necesita que su ambición no se mida por la volumetría de un edificio, por ejemplo. Pasa con la fábrica de La Vega en Oviedo, ¿Para qué hacer un vial que rompa con la coherencia del paisaje? Eso no es modernidad. La modernidad es un estado de ánimo. Se mide en el fondo, en producción científica y patentes.

–¿Le gusta cómo ha evolucionado Navia?

–Ha cambiado poco en veinte años. Creo que debe apostar por la rehabilitación de sus edificios en ruinas y, sin duda, debe mirar por fin a la ría e incorporarla a su zona urbana.

–Es miembro del ICOMOS. ¿Qué le parece la polémica consolidación del castro Chao Samartín de Grandas de Salime?

–No he ido a visitarlo todavía. ¿Y a usted? ¿Qué le parece?

Suscríbete para seguir leyendo