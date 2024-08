Así luce la fuente del Toral de Pola de Allande: desmantelada y con más daños en los laterales

La fuente del parque del Toral, con graves daños tras actos vandálicos ocurridos presuntamente en la víspera de San Cristóbal, luce ahora desmantelada por completo y con daños que antes no presentaba en los laterales. La alcadesa, Mariví López, advierte de que el gobierno esperará a las conclusiones de la Guardia Civil para tomar una decisión sobre esta pieza ornamental.

"No sabemos todavía si podremos pedir responsabilidades y, por ello, es prudente esperar", observa la regidora. En las redes sociales, la imagen que presenta este elemento ornamental ha provocado varios comentarios. El concejal socialista, José Antonio Mesa, pone de ejemplo el poema dedicado por algunos vecinos a la fuente ("Requiem por una fuente"), para destacar la importancia de este elemento en Pola de Allande. Además, señala que «hay duplicado de todas las piezas». La fuente se reconstruyó en 2022 con restos de la antigua, de finales del siglo XIX. El Ayuntamiento invirtió entonces 3.126 euros y se felicitó por poner devolver la fuente a su lugar original.

La situación de la fuente generó debate político, ya que una parte del gobierno no desea intervenir en este elemento, que está ligado al mandato político del exregidor, José Antonio Mesa. El PSOE se quejó, además, de que no se hicieron los trabajos de mantenimiento, no se tuvieron en cuenta los primeros daños y no se dio cuenta a la Policía Local y a la Guardia en tiempo y forma para evitar mayores destrozos.