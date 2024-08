Postales de un Paraíso Natural: Las cautivas del Cantábrico

La fotografía de esta página requiere de mucha observación hasta percatarse que hay un grupo de cabras asilvestradas haciendo equilibrios en la parte más alta de las agujas rocosas de la playa de Gueirúa, en el occidente asturiano. La marea las había pillado de improviso pero allí estaba el fotógrafo ovetense Mario Suárez Porras para captar sus equilibrios.

"Recuerdo que esa mañana de principios de primavera había ido a fotografiar el amanecer a esa playa y me encontré a un grupo de unas diez cabras que se habían quedado atrapadas por la marea. Seguramente que durante la pleamar se acercaron a lamer la sal depositada en las rocas y se despistaron. Así que no tuvieron más remedio que esperar estoicamente unas cuantas horas hasta que la marea bajase de nuevo", relata el autor. La belleza de la imagen entraña también una alta complejidad técnica que explica Suárez Porras: "Quería transmitir un efecto sedoso del agua, para lo cual necesitaba una larga velocidad de obturación, cercana a los diez segundos, y que así el efecto fuera muy marcado y parecieran salir nieblas del agua, algo que quedaba muy bien con esas rocas tan especiales de Gueirúa. Debido a la gran cantidad de luz que había ese día tuve que ayudarme de un filtro de densidad neutra de diez pasos para poder oscurecer mucho la toma y alargar así el tiempo de disparo hasta los ocho segundos", relata.

Para los menos expertos, el autor explica que el filtro ND es utilizado en fotografía y óptica para controlar la cantidad de luz que entra a la cámara. "Se llama filtro de densidad neutra porque no debería afectar a la calidad cromática de las imágenes filtrando todos los colores por igual", añade. Pero esa no fue la única dificultad. También tuvo que vérselas con que "las cabras no paraban de moverse y durante los ocho segundos de exposición me salían movidas, lo cual me estropeaba la toma. Tuve que disparar muchas fotos hasta conseguir esta imagen en la que ninguna sale movida". Un último aporte de experto: "Puse un balance de blancos frío en cámara para conseguir esta tonalidad azulada tan marcada que creo que le va de maravilla a la foto".

Mario Suárez Porras no pudo esperar a ver bajar la marea pero está seguro de que "las cabras salieron sanas y salvas de nuestro querido mar Cantábrico".

El autor Mario Suárez Porras es avilesino de nacimiento pero residente en Oviedo, donde es profesor de Primaria en Las Dominicas. Hace más de tres décadas que ejerce como docente y asegura que «no pasa un día sin que intente inculcar el amor y el respeto hacia la Naturaleza entre mis alumnos». De ahí que su afición por la fotografía case tan bien con ese objetivo vital. Es fundador y presidente Afonas, la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Asturias y entre las muchas distinciones que ha tenido, entre ellas ganador de categorías en el Memorial María Luisa, también ha logrado el primer premio de FotoAves 2023 que organiza la Sociedad española de ornitología SEO Birdlife.

