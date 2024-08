La ampliación del dique exterior de Viavélez tendrá que esperar

El director general de Infraestructuras, Manuel Calvo, visitó ayer el puerto de Viavélez (El Franco) donde este año se acometió la rehabilitación del dique exterior o "Goñín de fuera". Sobre la petición de la Cofradía de Pescadores de ampliar esta estructura dijo que no está previsto hoy por hoy, pero no descartó la posibilidad de hacer un estudio para ver la viabilidad de la actuación. Sí confirmó la renovación de las barandillas del dique interior y tomó buena cuenta de la petición de ampliar los pantalanes de temporada. También le solicitaron pavimentar una zona junto a la caseta de información turística | T. C.