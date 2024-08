El cronista de Navia defiende a Jesús Martínez como "uno de los más ilustres embajadores" del concejo

«Navia: principales hitos de su historia» es el título de la conferencia que impartió ayer el cronista del concejo, Servando Fernández para honrar la figura del médico Jesús Martínez. La cita forma parte del programa «100 años de Jesús Martínez, médico y polígrafo asturianista», con el que se quiere recordar el primer centenario del nacimiento de un naviego al que el cronista se refirió como «uno de los más ilustres embajadores» del municipio.

Servando Fernández agradeció que contaran con él para recordar al «inolvidable» naviego. «Un homenaje sencillo, académico, como a él le hubiera gustado, pero desbordado de emoción y sentimiento hacia el médico, científico, historiador y ensayista, también maestro y amigo. La celebración de este centenario debería servir para que la sociedad naviega y asturiana hagan público reconocimiento, una vez más, hacia uno de sus más ilustres embajadores. Su afecto a Navia y a sus gentes no se puede medir cuantitativamente, pero su obra, por y para Navia, es el mejor indicador de sus profundos e íntimos sentimientos», defendió el cronista al inicio de su intervención en el Casino de Navia.

«En un primer hito de la rica y compleja historia de Navia deberíamos poner la mirada en la identificación de sus primeros pobladores. La intuición y la tradición, que no las hasta ahora inexistentes pruebas arqueológicas, nos hacen pensar que el poblamiento de este espacio natural quizá no haya sido tan tardío como se ha venido defendiendo en algunos ámbitos académicos, al amparo de la carencia de evidencias de ocupación antrópica en el Paleolítico y en el Epipaleolítico/Mesolítico», comenzó Servando Fernández, quien ofreció numerosos detalles como la existencia de once túmulos identificados en el concejo de Navia. Si bien, añadió, la mayoría «siguen carentes de estudios científicos, en lo que respecta a nuestro concejo, ya que los únicos túmulos que han sido objeto de un estudio sistemático han sido los del yacimiento de Los Pozacos, en Villabona (Villapedre)».

Señaló el cronista que aunque se pueda tener la tentación de intuir un poblamiento permanente en aquel momento evolutivo, «la carencia de elementos probatorios aconseja prudencia en el discurso». En este sentido, recordó los trabajos de Jesús Martínez, que también ejerció como historiador y escritor, y Juan Manuel Junceda Avello en el castro coañés de Mohías:«Descubrieron y excavaron, con un más que contrastado rigor científico, bastante inusual entonces, el castro de Mohías».

En la detallada exposición de Servando Fernández también se repasó lo acontecido en la Edad Media, una época también investigada por el polifacético Jesús Martínez. «Todo este rico panorama sería desgranado con gran paciencia por el Doctor Jesús Martínez, apoyado en bases documentales sólidas, dando lugar a su más elogiada obra historiográfica, publicada bajo el título ‘Navia medieval», añadió el cronista, antes de adentrarse en «el gran hito histórico del momento», como fue la fundación de la pola de Navia. Dijo Servando que la fecha de 1270 se ha puesto en entredicho en los últimos años, si bien él opina que es la acertada como también lo creyó Jesús Martínez. «Me decanto por la primera fecha, por no haberse presentado argumentos sólidos que la contradigan y, en cambio, existe bastante consenso sobre la misma desde centurias anteriores», subrayó Servando Fernández, que continuó el relato histórico hasta la Navia actual. Un concejo, Navia, que presume de no perder población y de mantener una alta densidad poblacional además de una pujante industria que lo ha convertido «en la capital administrativa, económica y cultural del Occidente».

La cita naviega da continuidad al ciclo celebrado en mayo y bajo el mismo título en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). La propuesta naviega comenzó con la ponencia del catedrático de Geografía Humana Víctor Fernández y culmina este viernes con la ponencia «Jesús Martínez, una aproximación a su obra escrita». Correrá a cargo de su hijo, el pediatra Venancio Martínez, encargado de coordinar estas jornadas de homenaje a su progenitor.