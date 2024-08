La oposición baja el sueldo al alcalde de Vegadeo que dice sentirse "halagado" porque sea la única preocupación de sus rivales

Vegadeo celebró ayer un pleno bronco y tenso en el que la oposición (PP, Foro e IU) votó unida para bajar casi a la mitad el sueldo del alcalde, el socialista, César Álvarez "Mourelle". La moción, liderada por Foro, no estaba incluida en el orden del día, pero se aprobó su urgencia porque "la economía de Vegadeo no está siendo explotada debidamente". Los seis votos de la oposición se impusieron a los cinco del equipo de gobierno para dar luz verde a una moción que reprocha la dedicación del regidor.

El Alcalde defendió su labor, también el programa de su equipo de gobierno, al tiempo que criticó a los ediles de la oposición: "Me siento hasta halagado de que su máxima preocupación sea mi sueldo. En un año no han sido capaces de proponer nada, no tienen programa ni objetivos. El único objetivo es destronar al Alcalde". Previamente, el portavoz socialista, Pablo Fernández Abuín, defendió el trabajo y la dedicación del regidor –el único liberado de la Corporación–, pidió a la oposición que rebajen la tensión y les animó a trabajar juntos por Vegadeo.

"Hay cosas más urgentes que quitarle el sueldo al alcalde", señaló Fernández Abuín, que denunció las "descalificaciones" que sufren desde 2023. Añadió que César Álvarez cobra 2.300 euros netos al mes, una cantidad "similar o inferior a alcaldes vecinos" y no más "de lo que cobraba su antecesora", en referencia a la alcaldesa popular Begoña Calleja. "La exclusividad no se reduce a estar en estas cuatro paredes. Después del 112 el móvil del alcalde es el que más funciona de Vegadeo porque además lo tiene todo el mundo", dijo al tiempo que justificó los viajes del primer edil porque "sin descuidar lo de casa, un alcalde viaja y representa a los vecinos".

"Que a partir de agosto del año en curso, el salario del Alcalde se sitúe en las cifras resultantes de multiplicar el salario mínimo interprofesional por 1,5, cantidad que incluso excede los méritos que nuestro regidor atesora", señala la moción leída por el portavoz de Foro, Virgilio López. El sueldo pasará de 43.470 brutos anuales a 23.800 euros (el resultado de multiplicar por 1,5 el salario mínimo, que se cifra en 16.876 euros).

El portavoz del PP, Armando Pérez, lamentó que el regidor no tenga un horario definido, que no ofrezca información a los concejales y que no actúe con transparencia. "Nosotros queremos que el pueblo vaya a mejor y tener un alcalde que sea un referente. Falta al respeto de sus vecinos, no se sabe dónde está, no coge el teléfono y la dedicación exclusiva no la vemos por ningún lado", dijo, al tiempo que cuestionó los excesivos gastos de representación presentados por el Alcalde. En este sentido denunció que levantase varios reparos de Intervención por sus gastos y que las resoluciones no se llevaran a pleno.

El portavoz de IU, Gerardo Álvarez, coincidió con Foro y PP, aunque dejó claro que si de él dependiera dejaría su sueldo en el salario mínimo. "Hay que funcionar de otra manera. El sueldo es abusivo viendo que el concejo está cayendo por todos lados", resaltó ante un abarrotado salón de plenos.