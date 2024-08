"Si no protestamos, los que mandan se duermen", destaca el "Vegadense del año"

Juan de la Cruz Antolín, más conocido por Antolín, recibió ayer el vigésimo sexto "Vegadense del año" por su contribución al deporte y, más concretamente, por haber jugado un papel clave para que el baloncesto arraigara en su concejo de adopción. Recogió el galardón con un emotivo discurso en el que habló de deporte, pero también de política e igualdad de oportunidades: "Ya sé que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos impedir que nos lo joroben más. Debemos ser solidarios con los que menos tienen no por caridad, sino por justicia, y protestar, protestar siempre, porque, si no protestamos, los que mandan piensan que lo están haciendo bien y se duermen en los laureles".

El numeroso público asistente al acto celebrado en el auditorio. | T. Cascudo

Antolín, que fue alcalde socialista de Vegadeo entre 2003 y 2011, dio las gracias a todos "excepto a esos a los que les parece mal que me hayan elegido a mí por la única razón de que soy socialista". "Estoy encantado y orgulloso por ambas cosas, por ser premiado y por ser socialista", añadió, al tiempo que defendió el valor de la política para cambiar "situaciones injustas". En este punto recordó también a dos políticos fallecidos este año y que "siempre recordaremos por su trabajo": el socialista Manuel Abuín y el popular Manuel Álvarez, "Garciolo".

El jurado del premio, que concede anualmente la asociación Amigos de Vegadeo y su concejo, premia a este farmacéutico de profesión por "ser una figura esencial" para el desarrollo del deporte en el concejo y por su "entusiasmo, constancia y dedicación" para crear y mantener el "Baloncesto Vegadeo", uno de los clubes más longevos de la capital veigueña. Por eso Antolín habló mucho de su pasión deportiva y de la importancia de contar con un buen equipo.

Juan Antolín junto a Natalia Riego. / T. Cascudo

"Lo primero que debo decir es que no considero este reconocimiento como individual, se lo debo a toda la gente que se puso a mi lado para hacer crecer el baloncesto en Vegadeo. Yo soy un hombre de equipo y sin esos compañeros no hubiese logrado nada", apuntó. Y dejó claro que llegaron tan lejos por "la ilusión y la inconsciencia".

"No se me ocurre presumir de nada. El trabajo y la buena suerte hay que perseguirlos", añadió Antolín, que tuvo unas emotivas palabras para su esposa, Marina, la veigueña que hizo que el farmacéutico echara raíces en Vegadeo.

El premiado, que se despidió pidiendo a los asistentes al acto que se diviertan y sean felices, tuvo también unas palabras de aliento para Amigos de Vegadeo. Bromeó con la necesidad de cambiar el nombre del galardón por "Veigueño del año" y agradeció su "encomiable labor recuperando la memoria de tiempos pasados". Desde el colectivo tomó la palabra su nueva presidenta, la veigueña Natalia Riego. En su "puesta de largo" defendió el compromiso de Amigos de Vegadeo por "mantener vivas las raíces, la historia, la lengua, la cultura, las tradiciones y la forma de vivir de un territorio con identidad propia, que mira al futuro sin olvidar un pasado".

Riego se mostró orgullosa de ser la primera mujer que preside el colectivo fundado en 1994 y defendió su galardón anual como "una pequeña joya", que "reconoce públicamente a una persona o institución que destaque por haber contribuido a hacer de nuestro pueblo un lugar del que sentirnos orgullosos". A renglón seguido pidió más apoyo de la ciudadanía y los políticos, a los que reclamó un nuevo local para mostrar los documentos y objetos históricos que atesoran. Tendió la mano a entidades, clubes y vecinos porque "cada pequeña aportación supone una gran ayuda y motivación para nosotros".

El acto concluyó con un homenaje a los veigueños que fundaron hace treinta años el colectivo. Sus nombres se proyectaron en la pantalla antes de que sonara el "Asturias, patria querida" que puso el broche final al acto.