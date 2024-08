Allande, en cada casa un artista

El potencial artístico de Allande queda al descubierto en una exposición que el sábado se inauguró en la Casa de la Cultura, donde permanecerá hasta el día 18. La muestra con aportaciones de más de 60 artistas y 170 obras de múltiples disciplinas está coordinada por la allandesa Ana Linera, que resume así la génesis y motivación de la misma: "Quiero que la gente participe. Muchos de los que exponen son artesanos del Mercado de Pola de Allande, pero no todos. Destaco la variedad. No sólo hay fundamento artístico, sino también motivos económicos, sociales, turísticos y de salud. Es importante la vinculación de ayuntamientos y concejales; un solo vecino no puede hacer nada". La exposición recorre diferentes ámbitos creativos desde el ganchillo, punto de cruz, resina, madera, cerámica, telar o bordado, entre muchos otros.

Un momento de la representación teatral. | Fernando Rodríguez García

Ricardo Cotarelo, pintor allandés, señala que "es una exposición relacionada con el occidente asturiano. Una buena forma de que se genere una actividad intelectual tan necesaria para zonas como esta". Vanessa López Pastur, fotógrafa, se refiere también a "la importancia de estás actividades en el ámbito rural. Es una exposición variada y fantástica hecha con ilusión, especialmente por parte de Ana. Con ella se recupera el espíritu y la tradición artística y artesanal de Allande". Pablo López, artesano de la forja, recalca que "muestra el potencial artístico que esconde el pueblo. Ha de apoyarse el arte asturiano". Por su parte la autora teatral Lucía Vilanova reseñó que "se trata de utilizar el arte como don presente. La idea es compartir y expresar, olvidando protagonismos".

La exposición tuvo su puesta de largo con un acto presentado por Lucía Vilanova, que mostró su teatro junto a Jordi Soler; sonaron las flautas traveseras de Martín Cotarelo y Carmen Núñez, la poesía tomó voz con Elías Veiga, Agustín Roca y Alberto Fernández, y el teatro del suroccidente corrió de la mano de Eliseo, Conchita y Delfín, con la puesta de escena teatral de Ara y José Mauro. Además, hubo música coral con canciones populares. A la vera del Río Nisón el arte de Allande mostró –y mostrará estos días– toda su tonalidad y vitalidad.