El tinetense Darío Rodríguez, superviviente de cáncer, escribe sobre sus vivencias a raíz de la enfermedad

“Una sonrisa más” es el título del nuevo libro del maestro tinetense Darío Rodríguez Mayo, natural de la localidad de Ese de Calleras, quien en 2017 publicó “Prueba con una sonrisa”, un relato de su experiencia de superación de un tumor cerebral cuando tan solo tenía 17 años. Ahora, en su nueva publicación reflexiona sobre la enfermedad con la perspectiva del tiempo y sobre las necesidades que tienen los adolescentes ante un diagnóstico de cáncer, además de recorrer los proyectos solidarios en los que se ha ido involucrando a raíz de su vivencia.

“Me puse a escribir poco después de publicar el primer libro, porque tras su publicación empecé a vivir una serie de experiencias, entre ellas, participé en la maratón de Sevilla con el equipo “Corre la voz” en 2018, y me marcó mucho”, explica Darío Rodríguez.

Un proyecto, “Corre la voz”, que acabó convirtiéndose en el hilo conductor del relato y es el que abre cada uno de los capítulos del libro. La iniciativa partía de la Asociación española de adolescentes y adultos jóvenes con cáncer, que bajo el lema “Cinco maratones, cinco ciudades y un objetivo” se propuso dar visibilidad a la enfermedad en jóvenes y reivindicar las necesidades específicas que tiene este colectivo. Así, profesionales y pacientes se unieron y además de correr ofrecieron charlas en diferentes ciudades de España.

Darío Rodríguez explica que en cada capítulo va desgranando un poco de esa experiencia “única” y aporta testimonios tanto de pacientes como de profesionales involucrados en el proyecto, así como sus propias reflexiones sobre esas reivindicaciones que transmitían con la iniciativa “Corre la voz” y que a él le tocó vivir en primera persona.

“Participando en la maratón fue donde empecé a darme cuenta de esas necesidades que tienen los pacientes adolescentes que no están cubiertas, como por ejemplo que no hay un espacio habilitado en el hospital para ellos, y yo lo viví, tras la operación estuve ingresado en una habitación en compañía de un señor de 80 años y cuando me pusieron la quimio estuve en la zona infantil con un niño de tres años”, recuerda. Añade otras demandas como que haya ensayos y tratamientos específicos para adolescentes, además de una atención psicológica adecuada “porque es una edad complicada, con muchos cambios”.

Asimismo, para este tinetense poder participar en una maratón tenía un significado muy especial, ya que atesora como “el día más feliz de mi vida cuando volví a correr después de superar el cáncer, significaba que podía volver a mi vida, a mi día a día”.

El libro, que en un primer momento pensó en compartirlo gratuitamente en internet, acabó convirtiéndose en una autopublicación solidaria, cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Galbán, en la que colabora formando parte del grupo de supervivientes que acompañan y ayudan con su testimonio a adolescentes y a sus familiares, que están pasando por la enfermedad. Además, es voluntario de animación hospitalaria y junto a dos amigas de Tineo Sandra Patallo y Eva Fernández fundó en 2019 la asociación “Prueba con una sonrisa” a través de la que dan charlas y recaudan fondos, entre otras iniciativas con la celebración de galas solidarias, para destinar a entidades involucradas en ayudar a pacientes y familias y para investigación.

La portada del libro destaca por tener un gran corazón en forma de zapatilla para correr, obra del diseñador asturiano Goyo Rodríguez, que colaboró con el proyecto de forma desinteresada.